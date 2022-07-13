Непрацюючі атракціони, порожні пляжі та комендантська година: як живе курортна Кирилівка в окупації

Сезон 2022 намагаються розпочати у липні

Кирилівка в окупації вже майже півроку — такими порожніми пляжами, як 2022 року, не були, мабуть, ніколи в Україні. Популярний курорт у Запорізькій області в основному виживав за рахунок туристів, без них перетворившись на звичайне селище, в якому майже не відчувається биття життя.

Місцеві жителі розповіли, що туристів у 2022 році через окупацію немає – приїжджають лише рідкісні гості з Мелітополя, та й ті залишаються найчастіше у друзів. Селище живе в режимі комендантського часу – на нічних вулицях не душі.

Від малої кількості туристів є один позитив, який відзначив мешканець Кирилівки — сусіди стали ближчими один до одного, за відсутності туристів виходять вечорами та спілкуються. Порожні вулиці вдень перетворюються на порожні пляжі — на березі пік сезону можна нарахувати кілька десятків людей на всю берегову лінію.

При цьому вартість житла у центрі Кирилівки впала до показників кількарічної давності — від 50 грн на день. Сезон намагаються все ж таки почати, відкривається кафе на пляжі, але нового нічого не будують — використовують частину, яку облагородили минулого року.

Для порівняння Санаторний пляж у Кирилівці влітку 2019 та влітку 2022.

Людями зайняті майже всі вільні точки на узбережжі

У колишньому селі Степок, яке є частиною Кирилівки, нічого не працює — на вулицях немає не лише людей, а й транспорту.

На чорноморському узбережжі сезон 2022 року також не розпочався, у Залізному Порту також не спостерігається напливу відпочиваючих. У Маріуполі, що також знаходиться на березі Азовського моря, як і Кирилівка, ситуація ще гірша — через руйнування міста не можуть відновити водопостачання, до зими будуть проблеми з газом та теплом.