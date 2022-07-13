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Життя в окупації: у Скадовську немає туристів, інтернету, зв'язку та необхідних ліків

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Скадовськ до війни збирав безліч відпочивальників Новина оновлена 13 липня 2022, 18:04
Скадовськ до війни збирав безліч відпочивальників

Схоже, що курортний сезон у місті навіть не розпочинався

Курортне містечко Скадовськ у Херсонській області з приходом туди російських окупантів не живе, а виживає — багато громадян покинули місто через небезпеку для їх життя, а ті, хто лишилися, змушені терпіти витівки росіян та спостерігати пусті вулиці та пляжі, на яких у курортний сезон вирувало життя.

Місцеві жителі на сторінці в Instagram під назвою H**viyskadovsk розповідають, що Скадовськ змінився до невпізнаваності з моменту окупації.

"Літо набирає обертів. Спека на максимумі! А в Скадовську нікого… Один лише "російський мир", на якого ніхто не чекав і не кликав!", — пишуть місцеві жителі, публікуючи фотографії пустих вулиць.

Люди зазначають, що з окупацією місто почало жити "новим" життям — без відпочивальників, без вечірнього гулу на набережній, без криків на пляжі "Свіжа пахлава, креветки…". А також без нормального зв'язку, багато хто без інтернету, без можливості зняти гроші з карток, без доступу до потрібних та доступних ліків.

Скадовськ сьогодні - сезон 2022 не розпочинався, адже людей немає
Морські узбережжя у Скадовську пусті як ніколи
Скадовськ сьогодні - сезон 2022 не розпочинався, адже людей немає
На вулицях міста, де завжди було людяно, пусто
Скадовськ сьогодні - сезон 2022 не розпочинався, адже людей немає
Росіяни своїм приходом у Скадовськ зруйнували життя більшості населення курортного містечка

На жаль, не лише пусті вулиці приніс з собою "російський мир" у Скадовськ, а й розруху та обстріли. Окупанти роблять все для того, щоб закошмарити місцеве населення. Зокрема, розміщують свою техніку та системи ППО прямо посеред міста, а після цього пропаганда розносить, що саме ЗСУ винні у вбивствах мирного населення.

"Ставити ППО у центрі міста та прикриватися мирним містом — це тероризм. І всі, хто топить за добрих руських, пішли ви на х#й. Не важливо, хто запускав ракету – ЗСУ у спробі пробити захист чи чергові навчання ППО, не було б техніки окупантів у місті, цього нічого не було", — пишуть у місцевому каналі.

Однак, партизани у місті невтомно нагадують окупантам, що лишилось їм недовго панувати у Скадовську і Збройні сили України прийдуть дуже скоро.

Скадовськ сьогодні - сезон 2022 не розпочинався, адже людей немає
Напис на одній зі стін в тимчасово окупованому Скадовську

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в умовах окупації виживає курортна Кирилівка у Запорізькій області.

Теги:
#Херсонська область #Скадовськ #Фото #Окупація