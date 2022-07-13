Головний колаборант Херсонщини у лікарні: стало відомо, як він нашкодив собі

У колаборанта проблеми зі здоров’ям

Зрадник України Володимир Сальдо, якого окупанти призначили "головою Херсонської обласної адміністрації", потрапив до лікарні.

Про це у середу, 13 липня, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі Espreso.TV. За словами Хланя, це може бути зв'язано з онкологічними проблемами у гауляйтера.

Хлань зазначив, що раніше Сальдо лікувався в Ізраїлі, проте тепер може розраховувати лише на місцеву медицину, яку він, по суті, зруйнував сам. Після окупації найкращі фахівці виїхали та продовжують виїжджати з обласного центру до неокупованої частини України.

"Ймовірно, це планові заходи у зв’язку з онкологічними проблемами. Але як прозаїчно. До цього він постійно лікувався в Ізраїлі, бо рівень медицини там інший. А тепер знаходиться в Херсоні, звідки вимушено виїжджають найкращі фахівці, бо не хочуть працювати з окупантами, і критично не вистачає ліків. Розумію, що для Сальдо їх знайдуть, але може і тут вирішить карма, не чекаючи ЗСУ", — заявив Хлань.

Зазначимо, що Сальдо є однією з головних цілей для українських партизанів. У липні колаборанта нібито намагалися підірвати у власному автомобілі, проте бомбу знайшли.

Раніше повідомлялося, що місцевого гауляйтера ліквідували на Харківщині.