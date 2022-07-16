Не-курортний сезон у Бердянську: пляжі майже без людей, місто готують до "референдуму" (фото, відео)

Місцеві кажуть, що наскільки тихо влітку у місті не було навіть у “ненайврожайніші” на туристів роки

Бердянськ Запорізької області завжди був одним із найпопулярніших місць відпочиваючих на Азовському морі. Навіть у часи пандемії чи засилля медуз у береговій зоні люди все одно їхали поніжитися на пляжі під променями спекотного сонця. Зараз же на морському узбережжі можна побачити хіба що місцевих жителів, які збираються в невеликі компанії, щоб прийти на відпочинок.

Як виглядає не-курортний сезон у Бердянську, показав на YouTube-каналі користувач під ніком PionZP. Навіть менше 20 секунд достатньо, щоби переконатися — жодних преференцій "російський світ" і окупація із собою не несуть.

Місцеві жителі не надто активні щодо запливу в Азовському морі або загорянні на пляжах, проте дехто все ж обирає подібне відволікання від реальності. Таких людей не багато, лише по кілька десятків на день. І це там, де раніше було не проштовхнутися від туристів та підприємців, які бажали реалізувати свою продукцію.

Зараз Бердянськ набагато тихіше, ніж у будь-який з найгірших курортних сезонів. На вулицях можна побачити різні білборди з російською рекламою, і навіть цитатами диктатора путіна. Одна з таких — про ймовірний псевдореферендум — привернула увагу автора Instagram-сторінки berdyansk_online. Вся справа в незвичайному поєднанні вивісок, які нині виглядають вельми промовисто.

Той самий білборд

"Символічне об’єднання реклам. Твій вибір у ереф поважають лише в ритуальних послугах. Все інше — брехня", — так підписали знімок у соцмережах.

Також варто відзначити, що цей користувач заявив, нібито місцевий завод "Азмол" повністю перейшов під контроль російських окупантів. Імовірно тому, що в будівлі є найбільше у всьому місті бомбосховище, а ЗСУ прицільно використовують HIMARS по скупченням загарбників. Офіційного підтвердження такої інформації немає, проте місцеві стверджують, що люди, які живуть у цьому районі, намагаються перебратися в безпечніше місце.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ж зараз ціни на продукти та житло встановлені в окупованому Бердянську. Людям, щоб вижити, здебільшого доводиться занижувати вартість всього — сподіваючись отримати хоч якусь копійку.

Також "Телеграф" писав про те, як проходить не-курортний сезон у містечку Щасливцеве, раніше теж дуже популярному у туристів.