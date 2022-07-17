путін наказав взяти Харків? У Зеленського відреагували

У кремлі хочуть захопити всю Харківську область

У Зеленського відреагували на повідомлення аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, що президент рф володимир путін, ймовірно, наказав захопити Харків.

З відповідною заявою виступив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter. Чиновник зазначив, що війна закінчиться лише на умовах України після звільнення всіх окупованих територій.

"Єдиний план росії – вбивати та знищувати, випалювати наші землі, не маючи жодного реального шансу захопити їх. Тому єдиний варіант – це закінчити війну на умовах України та звільнити всі наші території. Будь-які інші шляхи – це нескінченна війна, обстріли та загроза нових анексій", — написав Подоляк.

"ВС росії повинні взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низьку ймовірність успіху росії в таких зусиллях, такий наказ, ймовірно, віддав путін", — йдеться в щоденному звіті ISW.

Раніше Подоляк жорстко пройшовся по російській цивілізації. Нагадаємо, радник голови ОП нещодавно наочно показав, що путін сам визнає геноцид українського народу.