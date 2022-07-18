Півсотні снарядів по сплячих людях: з’явилися фото наслідків обстрілу Нікополя

Стрілянину відкрили серед ночі, саме коли люди спали у своїх будинках

У ніч проти понеділка, 18 липня, російські військові випустили десятки снарядів по житлових кварталах та інфраструктурі Нікополя. Зафіксовано значні руйнування, постраждала жінка похилого віку.

Про це вранці 18 липня звітував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Варто зауважити, що дані про вибухи у Нікополі з’явилися близько опівночі та місцева влада закликала мешканців не виходити з будинків. Потім були ще обстріли протягом ночі.

Як стало відомо на ранок, обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню, і всього було випущено близько 60 снарядів.

"Попередньо поранено одну людину. Це 75-річна жінка. Вона перебуває в лікарні. Зруйновано з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід і газопровід на одній із вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт", — йдеться у повідомленні.

Фахівці вже працюють над відновленням ушкоджень.

Зруйновано десятки житлових будинків

Варто зауважити, що Нікополь довгий час був дуже спокійним тиловим містом, проте з вечора 12 липня обстріл різко посилився, — тоді окупанти вели вогонь з окупованого Енергодару з іншого боку Дніпра.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні потужно вдарили і по підприємствах Миколаєва.