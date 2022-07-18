Ще один будинок зруйновано обстрілами на Донеччині: під завалами загинули люди (фото)

Ворог підло відкрив вогонь по житлових районах

Рано-вранці у понеділок, 18 липня, російські військові обстріляли не тільки Нікополь та Миколаїв, — вкотре дісталося і Донбасу. Під обстріл потрапив Торецьк Донецької області, через що обвалився житловий будинок і загинуло шестеро людей.

Фото з місця подій показало регіональне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що під час обстрілу снаряд влучив прямо у двоповерховий будинок, де на той момент ховалися люди, — будівля звалилася, з-під завалів дістали п’ятьох загиблих та трьох постраждалих, один із яких згодом помер у лікарні.

У результаті "прильоту" по цьому будинку загинуло шестеро людей.

Будівля просто обвалилася

Завалами придавило людей

Рятувальники зробили все можливе, щоб урятувати постраждалих

Варто зауважити, що Торецьк знаходиться зовсім недалеко від окупованої ще у 2014 році Горлівки, через що ситуація там уже багато років неспокійна, і останніми днями обстріл теж трапляється регулярно.

Торецьк на карті бойових дій

Як повідомляв "Телеграф", минулою великою трагедією на Донбасі був обстріл Часового Яру під Бахмутом, — там снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого під завалами загинули десятки людей, у тому числі одна дитина.