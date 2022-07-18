Ще один будинок зруйновано обстрілами на Донеччині: під завалами загинули люди (фото)
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Ворог підло відкрив вогонь по житлових районах
Рано-вранці у понеділок, 18 липня, російські військові обстріляли не тільки Нікополь та Миколаїв, — вкотре дісталося і Донбасу. Під обстріл потрапив Торецьк Донецької області, через що обвалився житловий будинок і загинуло шестеро людей.
Фото з місця подій показало регіональне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що під час обстрілу снаряд влучив прямо у двоповерховий будинок, де на той момент ховалися люди, — будівля звалилася, з-під завалів дістали п’ятьох загиблих та трьох постраждалих, один із яких згодом помер у лікарні.
У результаті "прильоту" по цьому будинку загинуло шестеро людей.
Варто зауважити, що Торецьк знаходиться зовсім недалеко від окупованої ще у 2014 році Горлівки, через що ситуація там уже багато років неспокійна, і останніми днями обстріл теж трапляється регулярно.
Як повідомляв "Телеграф", минулою великою трагедією на Донбасі був обстріл Часового Яру під Бахмутом, — там снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого під завалами загинули десятки людей, у тому числі одна дитина.