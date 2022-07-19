Вдарили по стратегічному мосту? У Херсоні пролунала низка вибухів (фото та відео)

Біля Антонівського мосту вже помічено скупчення російських окупантів

Під час полуденних сигналів повітряної тривоги зафіксували вибухи на окупованій Херсонщині, де останнім часом регулярно горять російські склади з боєприпасами. Один із них прозвучав безпосередньою в обласному центрі — поряд з Антонівським мостом, а другий — у відомій Чорнобаївці.

Перші дані про інцидент оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, а також місцевий новинний Telegram-канал "Х-вий Херсон".

Варто наголосити, що Антонівський міст є дуже важливим стратегічним об’єктом для окупантів.

Дим піднімається над Антонівським мостом

На думку радника голови ОП Олексія Арестовича, саме цей шлях російські солдати можуть використати, щоб тікати з Херсона у випадку контратаки ЗСУ. Міст збудований через Дніпро та з’єднує Херсон із лівим берегом області. Саме через нього проходить одна з головних трас, яка раніше пов’язувала Україну та Кримський півострів.

Досить швидко в мережі з'явилося і відео, начебто відзняте на самому Антонівському мосту. Об'єкт "потріпало" лише частково, але вельми якісно.

Що саме призвело до вибуху біля Антонівського мосту, поки що невідомо. Багато пропагандистських каналів почали публікувати не зовсім погоджену інформацію. Більшість стверджує, що об’єкт атакували ЗСУ, однак у деталях розходяться — щодо кількості ракет і, власне, наслідків.

Поки що точно відомо лише про скупчення російських солдатів у місці вибуху. За свідченнями місцевих жителів, вони поводяться дуже метушливо.

Також ще один вибух пролунав в окупованій Чорнобаївці. Стовп диму, що піднімається в небо, підтверджує "приліт" — сподіваємося, що в чергове розташування ворожої армії.

Вибухи у Чорнобаївці

Офіційної інформації про ці події українська сторона наразі не повідомляла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як російські військові навіть не приховують того, що самі обстрілюють тимчасово окуповані території України.

Також ми писали про те, як минула попередня ніч на Одещині, яку масово атакували крилатими ракетами.