На Херсонщині партизани передали "вітання" путінському наглядачу за ОРДЛО (фото)

Херсонці не втомлюються працювати проти окупаційного режиму

У тимчасово окупованому Херсоні, до звільнення якого від російської навали активно готуються українські військовослужбовці, з’явилися листівки, адресовані першому заступнику глави адміністрації президента рф сергію кириєнку. Місцеві партизани у своєму привітанні попереджають чиновника про єдину можливу його долю — неминучу загибель.

Фотографії з херсонських вулиць розмістили у Telegram-каналі "Труха Херсон". Адміністратори пабліка підтримують подібну ініціативу, запрошуючи путінського прибічника на концерт покійного Кобзона.

Листівки вийшли досить "ємними" та водночас інформативними.

"Другого шансу не буде! сєрьож, тебе зливають. А ми просто вб’ємо!" — обіцяє напис.

Також на посланні розміщено фото кирієнка з прицілом на лобі, що досить чітко демонструє позицію херсонців.

Де саме розміщені ці листівки не повідомляється, проте можна припустити, що російські окупанти їх помітять обов’язково.

Зазначимо, що Сергій Кирієнко не тільки працює в адміністрації диктатора путіна, а й вважається "смотрящім" за тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що 19 липня у Херсоні пролунало кілька вибухів у районі стратегічно важливого Антонівського мосту. Цей об’єкт росіяни можуть використати для свого відступу, коли ЗСУ наблизиться максимально близько до міста. Окупанти, звичайно ж, звинувачують в обстрілі українських службовців.

Офіційного підтвердження атаки з боку України не було. Водночас на Херсонщині регулярно злітають у повітря склади з російськими боєприпасами.