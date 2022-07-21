Ні медуз, ні людей: що відбувається в окупованій Кирилівці (відео)

Курортний сезон у місті на Азовському морі так і не розпочався

Курортне селище Кирилівка у Запорізькій області у 2022 році залишилося без людей та заробітку завдяки росіянам, які тимчасово окупували населений пункт.

Користувач "Земеля" опублікував на своєму YouTube-каналі кадри з окупованого курорту на березі Азовського моря. Чоловік оприлюднив кадри спорожнілого містечка.

Чоловік показав, що сталося із курортом після приходу росіян. Більшість об’єктів туристичної інфраструктури просто закриті. Хлопець зазначив, що спеціально не знімає на камеру "міліцію" та Z-солдат, щоб до нього не виникало питань з боку загарбників.

На кадрах видно, що центральна площа селища, на якій раніше в будь-який час доби кипіло життя, стала безлюдною. А на центральному пляжі, де не було куди впасти яблуку, відпочивають лише місцеві жителі. "Земеля" зазначив, що у розпал сезону немає ні людей, ні медуз.

"Азовське море сумує за всіма, хто приїжджав сюди з Харкова, Дніпра, Запоріжжя", — сказав чоловік.

Крім того, "Земеля" наголосив, що об’єкти на Федотовій косі закриті на замок.

Раніше повідомлялося, що кремлівська верхівка на чолі з кривавим диктатором володимиром путіним прагне організувати так звані "референдуми" на окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях. А в тимчасово окупованому Енергодарі готується чергова провокація росіян на ЗАЕС.