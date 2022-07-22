Газу, електрики та води немає, а жителі чекають на ЗСУ: у мережі розповіли, як живе Лиман в окупації

"Російський світ", як і завжди, приніс із собою лише запустіння та страждання

Життя на окупованій території ніколи не відрізнялося особливою простотою, а тим більше під час активних бойових дій. Жителі Лимана Донецької області, які не встигли виїхати до приходу російських солдатів, зараз фактично борються за виживання без банальних комунікацій і навіть зв’язку із зовнішнім світом.

Як ситуація в тимчасово окупованому місті, розповів Twitter-користувач Мисливець за зорями, орієнтуюучись на розповіді мешканців Лимана. "Телеграф" також промоніторив місцеві паблики новин, які зрідка публікують кадри розбитих міських вулиць і теж звітують про ситуацію.

Російські пропагандисти не раз повідомляли, ніби Лиман — одне з тих міст Донбасу, де живуть виключно "ждуни" приходу "російського світу". Насправді таких людей максимум десятки, адже нинішня ситуація чітко демонструє, які зневіру і запустіння приносить із собою російський солдат.

Одна з вулиць Лимана після приходу "руского міра"

Станом на 20 липня у місті були відсутні всі комунікації — немає світла, води, газу. Генератори, за допомогою яких можна отримувати хоч якусь електрику, продають за "космічними цінами" — від 18 тисяч гривень за штуку.

Більшість городів у таку спеку фактично засихають, адже води не вистачає навіть для пиття чи приготування, не те що для поливу. Росіяни навіть не намагаються організовувати підвезення води, як це було на початку. І зайвих питань ставити краще не варто — у кращому разі просто пошлють куди подалі.

"Ціни в магазинах просто жах, особливо на будівельні матеріали, — пише користувач. — Якщо думаєте, що такі тільки в Лимані — так, вони космос, але в Сватовому вони теж не низькі, а реально в 2-3 рази вищі, ніж були і чим є зараз в Україні, за винятком палива. [Воно] дешевше на 20-30%".

Гуманітарна допомога, про яку так люблять розповідати росЗМІ, видавалася виключно під зйомку показових телесюжетів. Наразі загарбники попереджають, щоб до них з подібними питаннями не ходили, більше подібних "подачок" не буде.

Більшість будинків стоїть зруйнованими, відбудовувати їх ніхто не збирається. Максимум, на який спромоглися росіяни, — це видати плівку, щоб можна було забити вікна.

Для опалення будинків восени та взимку окупанти пообіцяли видати вугілля, навіть склали список нужденних. Однак коли буде підвезення і чи взагалі він буде, невідомо.

"Інтернету теж немає. На "Фенікс" ще можна через месенджер зв’язуватися", — пояснює користувач.

Також є значна проблема із грошовим забезпеченням. Зарплат місцевим жителям не видають, підвищення виплат, зокрема пенсійних, не очікується. Частина людей — лікарі, пожежники та податківці — змушені працювати за "безкоштовно". Не дивно, що в такій ситуації в Лимані почало процвітати мародерство. При цьому грабують не лише росіяни, а й деякі місцеві — щоб вижити.

"Ось така картина в місті насправді, — підсумовує інтернет-користувач. — Люди намагаються вижити в окупації і чекають на звільнення. Чекають на ЗСУ! Тому що Лиман — це Україна! Без будь-яких варіантів!"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація в окупованому Бердянську, раніше одному з найпопулярніших літніх курортів в Україні.

Крім цього, ми писали, що відбувається в Залізному Порту, який також поки що знаходиться в тимчасовій окупації.