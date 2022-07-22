Лисичанськ – це Україна! Російські пропагандисти в істериці від "прийому" місцевих жителів

Містяни, які залишилися, прямо на вулицях проклинають "визволителів"

Російські пропагандисти знатно вражені, що мешканці тимчасово окупованого Лисичанська налаштовані до загарбників максимально вороже. Як відомо, після вимушеного відходу ЗСУ від міста на початку липня його зайняли ворожі військові. Проте Лисичанськ продовжує давати бій — хай навіть психологічний.

На істерики росіян звернув увагу журналіст Денис Казанський. У своєму Telegram-каналі він опублікував скрін публікації одного з пропагандистських "воєнкорів" Романова, який намагається дуже своєрідно пояснити, чому ж містяни так ненавидять солдатів армії противника.

Серед інших припущення — нібито задіяння "практичної усієї молоді" у територіальній обороні ЗСУ. При цьому пропагандист суперечить сам собі, додаючи, що майже всі молоді люди виїхали з Лисичанська, коли українським військовослужбовцям довелося відступити. Романов навіть називає локацію відступу – Дніпро.

"Водночас у місті залишилися їхні родичі, знайомі, друзі (у тому числі тих, кого ми замінусували при наступі). І вони активно і всебічно надають інформаційну та іншу підтримку діючим у місті Українським ДРГ, які у свою чергу ночами мінусують пости "ополченців", — продовжує вартувати припущення пропагандистський журналіст.

Серед іншого, що його вразило — патріотичні розписи по всьому місту. Невтомні жителі Лисичанська писали національні гасла, а також цитували українські вірші, що дуже дратує російських загарбників.

Такими написами Лисичанськ зустрів окупантів

Також Романов каже, що багато місцевих зустрічають "визволителів" матюками і непристойними жестами.

"Так, все це пише не Арештович, а реальна людина з того боку, яка працює на лінії фронту і якій точно немає сенсу брехати на користь України, — каже Денис Казанський. — Привіт усім, хто любить розповідати про тотально проросійський, сепарський Донбас Сама ж росія дуже багатьох вилікувала від любові до "руского міра".

Лисичанськ зараз знаходиться далеко за лінією фронту

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки російських солдатів загинуло в боях при спробі захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька. Вражаючу цифру озвучив міністр оборони Олексій Резніков.

Також ми писали, які важливі завдання ЗСУ встигли виконати перед своїм відходом із Лисичанська.