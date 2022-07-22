В окупованому Херсоні потужний вибух, пишуть, що прилетіло по росіянам: фото та деталі

Попередньо, удару по техніці окупантів могли завдати українські Збройні сили

У п'ятницю, 22 липня, на території тимчасово окупованого росіянами міста Херсон, пролунав потужний вибух. Згідно з попередньою інформацією, гучно було поблизу місцевого супермаркету "Епіцентр", де знаходилося скупчення ворожої техніки.

Відповідну інформацію на своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Судячи з його допису можна зробити висновок, що вибух стався в результаті удару Збройних сил України по бойових запасах росіян.

"В Херсоні вибух біля Епіцентру. Там було багато ворожої техніки та боєприпасів. Мінуснули", — написав він.

Варто додати, що спочатку у соцмережах ширилася інформація про те, що вибух пролунав у сумнозвісній Чорнобаївці, проте вже згодом у місцевих пабліках уточнили, що вибухнуло набагато ближче — у самісінькому Херсоні.

"Пролунав вибух. Одразу з'явився щільний дим помаранчевого кольору. Дуже сильний. З ранку в кар'єрах знову була стрілянина, можливо, рвонуло щось біля орків", — повідомляють у тг-каналах.

Вибух у Херсоні

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно в окупованому Херсоні та інших населених пунктах області пролунали потужні вибухи. Зокрема гучно було зі сторони Шилової Балки на північний схід від Херсона.