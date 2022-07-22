Міноборони показало ювелірну роботу ЗСУ по позиціях росіян біля Запорізької АЕС (відео)

Більше десятка російських окупантів отримали поранення

Поки російські окупанти кошмарять співробітників Запорізької АЕС вимогами відкрити енергоблоки, щоб заховати там зброю, Сили оборони України роблять так, щоб того самого озброєння поруч з ядерним об'єктом ставало все менше, але й шкоди станції не було.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, по ворожих позиціях українські військові працюють ювелірно. Слова підтвердили відповідним відеозаписом.

Зазначається, що за допомогою дрона-камікадзе ЗСУ завдали удару по наметовому містечку та техніці ворога, яка базувалася неподалік Запорізької АЕС. Таким чином було знищено БМ-21 "Град", який росіяни використовували для обстрілів мирних міст України. В результаті атаки було ліквідовано 3 російських окупантів, а ще 12 отримали поранення. Наметове містечко окупантів знищила пожежа, яку ще тривалий час після того не могли загасити.

Додамо, що українські військові отримають дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, які стануть серйозним посиленням системи протиповітряної оборони ЗСУ. Тому не виключено, що втрат у російської армії стане значно більше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в американському Міноборони порахували, скільки російських військових вже загинули на українських землях.