Міноборони показало ювелірну роботу ЗСУ по позиціях росіян біля Запорізької АЕС (відео)
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Більше десятка російських окупантів отримали поранення
Поки російські окупанти кошмарять співробітників Запорізької АЕС вимогами відкрити енергоблоки, щоб заховати там зброю, Сили оборони України роблять так, щоб того самого озброєння поруч з ядерним об'єктом ставало все менше, але й шкоди станції не було.
Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, по ворожих позиціях українські військові працюють ювелірно. Слова підтвердили відповідним відеозаписом.
Зазначається, що за допомогою дрона-камікадзе ЗСУ завдали удару по наметовому містечку та техніці ворога, яка базувалася неподалік Запорізької АЕС. Таким чином було знищено БМ-21 "Град", який росіяни використовували для обстрілів мирних міст України. В результаті атаки було ліквідовано 3 російських окупантів, а ще 12 отримали поранення. Наметове містечко окупантів знищила пожежа, яку ще тривалий час після того не могли загасити.
Додамо, що українські військові отримають дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, які стануть серйозним посиленням системи протиповітряної оборони ЗСУ. Тому не виключено, що втрат у російської армії стане значно більше.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в американському Міноборони порахували, скільки російських військових вже загинули на українських землях.