"Понад тисячу бійців": Арестович привітав росію з першим "котлом" (карта)

Проблеми окупантів у Херсонській області на цьому не обмежуються

У п’ятницю, 22 липня, на 149-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що велике угруповання російських військ потрапило в тактичне оточення в Херсонській області.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив на YouTube-каналі Фейгін Live. Чиновник зазначив, що загарбники перебувають у тяжкому становищі вже 2 тижні.

"У селищі Високопілля вже 2 тижні у російських військ проблеми. У чому складність? Ми обійшли його праворуч-ліворуч. Я не все можу сказати, але те, що говорю, погоджено з військовими. Ми взяли Ольгине (частково) і повністю Потьомкине. Там по суті повторення Іловайська для росії, тому що понад тисячу бійців з озброєнням і технікою перебувають у тактичному оточенні. Вчора вони намагалися прорватися, але ця спроба була відбита вогнем ЗСУ. Наразі вони перебувають на 3/4 в оточенні з вогневим контролем єдиного виходу", — заявив Арестович.

Радник голови ОП вважає, що командування ЗСУ запропонує російським солдатам у "котлі" здатися.

"Ми не надаватимемо "коридор". Якщо вони відмовляться здатися, то їхня доля буде вирішена наперед", — додав Арестович.

Високопілля на карті України

Високопілля на карті України

Арестович зазначив, що російське командування зараз деморалізоване атаками HIMARS і 2 тижні не робить нічого. Щобільше, проблеми у росіян є і південніше — поблизу Давидова Брода. Там ЗСУ "перерізали" важливу дорогу, через що окупанти не можуть оперативно маневрувати вздовж лінії фронту.

Давидів Брід на карті України

Раніше повідомлялося, що російська влада проситиме про "зелений коридор" у командування ЗСУ. Для цього вже скликали російський радбез, а рупор кремля дмитро пєсков пообіцяв реагувати швидко.

Нагадаємо, військовий аналітик Ігаль Левін нещодавно заявив, що ЗСУ можуть захлопнути Херсонський "котел".