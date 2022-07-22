"Понад тисячу бійців": Арестович привітав росію з першим "котлом" (карта)
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Проблеми окупантів у Херсонській області на цьому не обмежуються
У п’ятницю, 22 липня, на 149-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що велике угруповання російських військ потрапило в тактичне оточення в Херсонській області.
Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив на YouTube-каналі Фейгін Live. Чиновник зазначив, що загарбники перебувають у тяжкому становищі вже 2 тижні.
"У селищі Високопілля вже 2 тижні у російських військ проблеми. У чому складність? Ми обійшли його праворуч-ліворуч. Я не все можу сказати, але те, що говорю, погоджено з військовими. Ми взяли Ольгине (частково) і повністю Потьомкине. Там по суті повторення Іловайська для росії, тому що понад тисячу бійців з озброєнням і технікою перебувають у тактичному оточенні. Вчора вони намагалися прорватися, але ця спроба була відбита вогнем ЗСУ. Наразі вони перебувають на 3/4 в оточенні з вогневим контролем єдиного виходу", — заявив Арестович.
Радник голови ОП вважає, що командування ЗСУ запропонує російським солдатам у "котлі" здатися.
"Ми не надаватимемо "коридор". Якщо вони відмовляться здатися, то їхня доля буде вирішена наперед", — додав Арестович.
Арестович зазначив, що російське командування зараз деморалізоване атаками HIMARS і 2 тижні не робить нічого. Щобільше, проблеми у росіян є і південніше — поблизу Давидова Брода. Там ЗСУ "перерізали" важливу дорогу, через що окупанти не можуть оперативно маневрувати вздовж лінії фронту.
Раніше повідомлялося, що російська влада проситиме про "зелений коридор" у командування ЗСУ. Для цього вже скликали російський радбез, а рупор кремля дмитро пєсков пообіцяв реагувати швидко.
Нагадаємо, військовий аналітик Ігаль Левін нещодавно заявив, що ЗСУ можуть захлопнути Херсонський "котел".