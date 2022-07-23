Російські солдати підготували ще одну підлість для українців в окупації: деталі

Ворог боїться контрнаступу української армії, як вогню

Херсонська область, яка перебуває у тимчасовій російській окупації, відчайдушно бореться за бажання залишатися українською. І доки ВСУ продовжують точно і хірургічно розносити ворожі склади та штаби, загарбники сподіваються хоч якось насолити ЗСУ. Тому вони почали активно мінувати узбережжя Херсонщини, вочевидь, для захисту від можливої висадки нашого десанту.

Про це поінформували представники оперативного командування "Південь" у свіжому ранковому зведенні 23 липня. Загальна ситуація, кажуть військові, залишається на південному напрямку непростою, але контрольованою.

Найцікавіше те, що мінування узбережжя принесе більше неприємностей саме місцевим жителям, а не теоретичному українському десанту. Адже для того, щоб дістатися Херсонщини морем, потрібно вийти в Чорне море. Акваторію ж, як відомо, заміновано, а відійшовши далі, можна потрапити до зони досяжності російських військових кораблів. Їх, до речі, поки що в морі чотири — два ракетні і два десантні.

Втім, ворог настільки переляканий, що готовий йти на крайнощі, навіть якщо вони виглядають досить безглуздо. Також росіяни продовжують завдавати по окремих населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей авіаційних ударів, а також обстрілювати регіон із реактивної артилерії.

Усього минулої доби росіяни не дорахувалися на півдні щонайменше 93 товаришів по службі та кількох десятків різної техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщині росіяни потрапили у перший для себе "котел". Незабаром суперечливу інформацію все ж таки підтвердив радник голови ОП Олексій Арестович, який привітав загарбників з першим оточенням.