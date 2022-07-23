Окупанти створили нову військову базу в Мелітополі та "кошмарять" місцевих чоловіків

Росіяни не соромляться займати все нові та нові будівлі під свої потреби

Мелітополь, який став центром російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, активно готують до псевдореферендуму. Разом з організацією в місті центру партії "Єдина росія" окупанти починають "обживати" нові будівлі, зокрема Мелітопольського професійного аграрного ліцею (ПТУ-56). На його території вони влаштували нову військову базу.

Про все це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь", передає "Телеграф". Загроза, що нависає над жителями Мелітополя з початку окупації, з кожним днем стає дедалі серйознішою.

Як зазначають журналісти, зараз на території ПТУ-56, що розташоване на вулиці Олександра Невського, розміщуються не лише самі російські солдати, а й їхня військова техніка. Окупантами активно використовується місцевий тир — вони влаштовують навчальні стрільби, щоб відточити вміння влучати в ціль, а також підготувати тих, хто ніколи раніше не тримав зброю в руках.

Варто зазначити, що ліцей як база був обраний загарбниками не просто так — будівля з усіх боків оточена житловими будинками. Цілком ймовірно, що це зроблено з розрахунку на поведінку ЗСУ, які не захочуть застосовувати навіть високоточну зброю, побоюючись зачепити мирне населення.

Особисті джерела місцевих журналістів наголошують, що активну допомогу росіянам надає колаборант Максим Приступа, який працює начальником відділу режиму та охорони у місцевій жіночій колонії. Саме він нібито зараз неофіційно став начальником в’язниці, віддав ключі від тиру ліцею, а також розпорядився, щоби на кухні колонії готували їжу для окупантів.

Колаборант Максим Приступа

Крім цього, мелітопольці можуть опинитися не в кращій ситуації, адже в найближчих до міста населених пунктах почали закликати чоловіків ставати на військовий облік. Причому відбувається це в добровільно-примусовому порядку. Принаймні такою є ситуація в Токмаку.

"Усім чоловікам наказали стати у Мелітополі на військовий облік, — цитує видання місцевих жителів. — Також повідомили — хто не прийде на референдум, буде депортований".

Люди побоюються, що після "перепису" чоловіків можуть спробувати мобілізувати і відправити на фронт як гарматне м’ясо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якими білбордами обвішали Мелітополь напередодні "псевдореферендуму".