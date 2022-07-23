Окупанти на Луганщині вводять пересування за перепустками і втрачають склад за складом — Гайдай

Російських загарбників зовсім не цікавить доля жителів окупованих територій

Сєвєродонецьк, який росіяни захопили після вимушеного відступу ЗСУ, продовжує терпіти знущання окупантів. Цього разу ворожі солдати вирішили запровадити у місті справжню диктатуру, контролюючи кожен крок уцілілих городян. Для цього вони ввели в ужиток спеціальні перепустки.

Інформація стала відомою завдяки керівнику Луганської ОВА Сергію Гайдаю. Як пояснив чиновник у своєму Telegram, тепер, щоб залишити місто, потрібно отримати спеціальний дозвіл від росіян. При цьому випускають вони лише до населених пунктів, які також перебувають під їх контролем.

Для видачі перепусток відкрили спеціальний пункт, до якого все вишиковується величезна черга, незважаючи на дуже невелику кількість жителів, які залишилися у Сєвєродонецьку після відходу української армії. Гайдай каже, що від довоєнного числа городян тут зараз лише 10-15%. В основному це люди похилого віку, які не змогли виїхати, а також ті, хто щиро бажав приходу російських військових.

Найбільш епічним є те, що навіть "ждунам" росіяни не поспішають довіряти, а чекають, що серед них можуть виявитися вороги.

Тих, хто намагається виїхати, наприклад, в інше місто для отримання медичної допомоги, змушують чекати в черзі, потім у них збирають особисті дані і знімають відбитки пальців. Після перевірки можуть видати дозвіл.

"Тоді ти зможеш поїхати до лікарні сусіднього міста, якщо не помреш дорогою", — резюмує Сергій Гайдай.

Мабуть, таке ставлення загарбників формується ще й через страх перед ударами українських військовослужбовців. На окупованій Луганщині регулярно знищуються російські склади із боєприпасами. Лише напередодні підірвали один із тих, що знаходився у колишньому Слов’яносербському районі.

На карті колишній Слов'яносербський район

При цьому армія рф не припиняє спроби повністю захопити Луганську область, проте ЗСУ не дають їй цього зробити. 22 липня було успішно відбито відразу дві наступальні дії — у напрямку до Верхньокам’янського та Сіверська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські окупанти не збираються щадити мирне населення. Відомо про випадок розстрілу мешканців Кремінної — нібито за допомогу ЗСУ в отриманні розвідувань.

Проте навіть без додаткової інформації від місцевого населення українські бійці продовжують прицільно знищувати позиції ворога.