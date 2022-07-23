Росіяни на Херсонщині ховаються в страху перед ЗСУ та потайки стягують зброю – розвідка

Росіяни щоразу пробивають "дно" людяності, прикриваючись у війну мирними жителями

Ворожі солдати на Херсонщині починають значно панікувати після прицільних ударів по Антонівському мосту. Закриття руху по цьому об’єкту інфраструктури їх не надто обнадіює, тому вони намагаються максимально вберегти свої життя під час перебування на окупованій території. Водночас вони використовують будь-яку можливість поповнити запаси озброєння.

Що саме відбувається з росіянами у Херсонській області, розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки України. Як зазначають правоохоронці, противник максимально намагається приховувати своє місце розташування, а також займає дедалі більше цивільних будівель.

Постійні удари українських військових по російських складах із боєприпасами змусили окупантів переглянути стратегію озброєння. Тому для доставки нових партій смертельних вантажів вони використовують машини для гуманітарної допомоги. Ці автомобілі фарбують у білий колір, наносять на них символіку "Єдиної росії", прикрашають триколорами та написами про гуманітарку.

Втім, подібний спосіб перекидання озброєння не новий для росіян. Раніше в такий спосіб завозилися боєприпаси на окупований Донбас.

Варто зазначити, що змінилася дислокація військових баз та складів для озброєння. Тепер їх намагаються розташовувати ближче до житлових будинків, займаючи навчальні та культурні заклади. Ймовірно, вони сподіваються, що ЗСУ не ризикнуть атакувати, якщо буде високим ризик для мирного населення.

У самому Херсоні особовий склад окупаційної армії отримав нові розпорядження. З плацу Херсонського факультету Одеського держуніверситету внутрішніх справ прибрали всю військову техніку, а солдатів перевели на перший поверх і частково у підвали. Переміщення по території дозволено виключно у вечірній чи нічний час.

Також загарбники посилили спостереження за багатоповерхівками, які розташовані поблизу їхніх баз. Для цього периметром розставляються снайпери, які стежать за пересуванням мирних жителів. Нерідко їх можуть перевіряти на зв’язку із ЗСУ — переживають щодо ймовірних "наведень" на цілі.

В основному тепер росіяни намагаються обмежувати пересування військових містом вдень, переходячи на більш "нічний спосіб життя".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що нові карти боїв в Україні свідчать про те, що окупанти роблять спроби атакувати на Херсонському напрямку.

Втім через загрози Антонівському мосту вони можуть опинитися в оточенні, якщо ЗСУ відріжуть їм шлях для відступу.