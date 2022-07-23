Окупанти знову вдарили по Миколаєву, є приліт: відео та подробиці

У місті стався потужний вибух

У суботу, 23 липня, на 150-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни вкотре обстріляли Миколаїв.

У мережі доступні відео з димом у небі після потужного вибуху, повідомляє telegram-канал Типовий Миколаїв.

Під час повітряної тривоги в обласному центрі пролунав сильний вибух. Інформація уточнюється...

Нагадаємо, 23 липня окупанти масово обстріляли Україну ракетами. Росіяни атакували Харків, Миколаїв, Кривий Ріг, Кропивницький. Крім того, загарбники після підписання "зернового договору" у Стамбулі 22 липня наступного дня віроломно вдарили по порту в Одесі, з якого найближчим часом мав відновитись експорт українського зерна Чорним морем.

Додамо, що в ніч на 21 липня рф випустила по Миколаєву сім ракет. Примітно, що росія використала для атаки по обласному центру ракети типу С-300.