Окупантів стає менше: на півдні накрили склади та опорні пункти ворога (відео)

Точну кількість загиблих росіян ще підраховують, але вже відомо, що рахунок іде на десятки

Українські військові не дають окупантам розслабитися на півдні України — ворог не припиняє атакувати, але отримує по заслугах.

За інформацією ОК "Південь", спробу контратакувати українські Сили було здійснено ворогом у Бериславському районі Херсонської області. Дві ротні тактичні групи намагалися поновити втрачені позиції. Втративши ще людей, окупанти відступили.

Українська авіація п’ять разів змусила росіян понервуватись. У Бериславському районі атаковано три опорні пункти — працювала пара літаків штурмової авіації та фронтові бомбардувальники. У Херсонському районі – 2 пункти, відпрацювали пари Мі-8 та Мі-24. Біля Іванівки знищено безпілотника "Мерлін-ВР".

Окрім опорних пунктів страждали і склади окупантів — знищено два сховища боєприпасів, а також командно-наглядовий пункт розгвардії. І хоч остаточні втрати росіян ще уточнюються, вже відомо про зменшення живої сили противника на 66 одиниць, втрату п’яти танків, двох гаубиць "Гвоздика", протитанкового ракетного комплексу "Фагот" та 12 одиниць техніки.

Знищена батарея ЗРК С-300 у районі Зеленотропінського.

На морі ситуація складна — ворог продовжує маневри 10 кораблями та катерами до Анапи вздовж Криму. Серед них — два ракетні та десантний корабель. У зведенні наголошується, що таким чином зберігається загроза як ракетних ударів, так і проведення десантної операції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій окупанти продовжують активювати біля річки Інгулець, у ВСУ тим часом зробили непридатними до проїзду важкої техніки всі три мости, що ведуть до Херсона. Також стало відомо, хто не повідомляв українському керівництву про ризик настання Росії з окупованого Криму.