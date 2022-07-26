Окупанти хочуть захопити Донецьку область: названо термін

Українські посадовці поки не прокоментували заяву

Окупаційна влада в Донецькій області заявила, що до кінця серпня хоче захопити всю територію регіону.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на представників колаборантів у так званій "ДНР". Донецьк під окупацією росії ще з 2014 року.

2022 року після вторгнення окупантам вдалося просунутися на Донбасі, вони майже повністю захопили Луганську область. Але Донеччини під українським контролем значно більше — карта показує, які райони області окуповані. Червоним відзначені ті частини, які росія захопила під час вторгнення у 2022 році. Усього під тимчасовою окупацією приблизно п’ята частина країни, включаючи Крим.

Окупація України — Донецька область

Раніше міжнародні аналітики припускали, що окупанти спробують завершити захоплення Донбасу до 11 вересня — дати на яку призначено російські вибори і, ймовірно, може бути проведений фейковий референдум на окупованих територіях про приєднання до росії. Експерти Інституту вивчення війни тоді зазначили, що це навряд чи можливо. В останніх зведеннях вони зазначали, що кульмінацію поточного наступу буде досягнуто до захоплення великих міст Донецької області, таких як Слов’янськ та Бахмут.