Маріуполь в окупації: життя нагадує Середньовіччя - люди п'ють воду з річок, а миються у відрі

Тим часом окупанти заявили про намір перейменувати місто на Жданов

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі, де колись вирувало життя й люди насолоджувалися красою Азовського моря, життя зараз більше нагадує Середньовіччя. "Руський мир" приніс у місто розруху, повну відсутність комфортних для життя умов та навіть питної води, а росіяни тим часом повідомили про закінчення видачі гуманітарної допомоги.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у власному Telegram-каналі.

За його словами, місцевим жителям у вівторок, 26 липня, росіяни повідомили про те, що не будуть більше видавати гуманітарну допомогу. На цей крок пішли для того, щоб змусити людей працювати на завалах. Це спровокувало ще більші черги біля тимчасових пунктів видачі "гуманітарки", про що свідчить відповідне відео.

Крім проблем з їжею в окупованому місті є проблеми з питною водою. Як показало дослідження, окупанти надають маріупольцям воду непридатну для споживання в якості питної, яку набирають в річках Маріуполя.

За інформацією Андрющенка, у Приморському районі міста для розселення населення, яке залишилося, почали зведення бетонних бараків. Їх у народі охрестили "путінками", однак це житло залишає навряд чи можна назвати комфортним для життя.

А от у Лівобережному районі та віддалених кутків Кальміуського люди взагалі не живуть, а виживають. Ящики від зброї тут слугують дровами, на кострах люди варять їжу, напівзруйновані подвір'я завалені сміттям, а гігієнічні процедури люди проводять у відрі.

"Середньовіччя оселилось в Маріуполі разом з окупантами", — підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Попри величезну купу проблем з'явилася інформація, що росіяни надумали змінити назву Маріуполя. Тимчасово окуповане місто хочуть перейменувати на честь одного зі сталінських злочинців Андрія Жданова, який брав участь у репресіях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за інформацією місцевих жителів більш-менш збереглася у Маріуполі частина проспекту Металургів від ринку до вулиці Кірова, 23-й мікрорайон та частина проспекту Будівельників від Лавицького до спуску в порт. Однак, у цих районах та вцілілих будинках розмістилася так звана "адміністрація" окупованого міста.