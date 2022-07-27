ЗСУ йдуть! На Херсонщині вдалося звільнити два населені пункти (карта)

Українські військові дедалі частіше почали застосовувати авіацію для остаточного знищення позицій ворога.

Українців продовжують радувати добрими новинами з Херсонського напряму фронту. Не встигли всі обговорити ймовірне знищення стратегічно важливого для росіян Антонівського мосту в Херсоні, як ЗСУ прозвітували про два звільнені населені пункти в області. Військові стверджують, що ворога вдалося відтіснити з території Андріївки та Лозового.

Такі добрі звістки повідомили у свіжому зведенні оперативного командування "Південь" 27 липня. Деокупація сіл на кордоні з Миколаївщиною відбувалася протягом кількох останніх днів.

Так, Андріївку звільнили напередодні. Перед цим українські військові використовували штурмовики, бомбардувальники та бойові гелікоптери, щоб знищити опорний пункт окупаційних військ у цьому селі. Такі самі дії проводилися і в районі Благодатного та Білогірки.

Лозове вдалося остаточно очистити від російської нечисті кілька днів тому, зараз у населеному пункті вже остаточно закріпились українські захисники.

Лозове та Андріївка звільнені від росіян

Варто зазначити, що минулої доби наші військовослужбовці виконали на південному відрізку фронту три сотні вогневих бойових завдань. Це допомогло знищити щонайменше 89 ворожих солдатів, а також назавжди вивести з ладу безліч техніки — це і танк Т-62, і кілька самохідних гаубиць "Мста" (видів С та Б), мінометний комплекс "Сані", кілька броньовиків та автомобілів. Крім цього, росіяни попрощалися зі складом боєприпасом у Білогірці. Слава ЗСУ!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, до чого може призвести знищення Антонівського мосту у Херсоні. Свою думку висловив український військовий експерт Олег Жданов.

Також ми розповідали про ще одну втрату окупантів на Херсонщині. Напередодні російські авіатори настільки "віртуозно" воювали, що збили власний гелікоптер.