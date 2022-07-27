Крайній шлях до відступу? Чому Антонівський міст у Херсоні такий важливий для росіян

Повна реконструкція переправи можлива лише після закінчення воєнних дій

Антонівський міст у Херсоні, який є однією з найгарячіших тем 27 липня, є пріоритетним логістичним об’єктом для російських окупантів. Як відомо, напередодні вночі українські захисники серйозно пошкодили його покриття під час ракетної атаки, що змусило противника перекрити рух на цій ділянці колії. Атаку було здійснено ракетами HIMARS, яких росіяни бояться як вогню.

Однак окупанти все ще сидять у Херсоні і поки не демонструють ознак підготовки до втечі. "Телеграф" вирішив дослідити питання важливості Антонівського мосту глибше і дізнатися, чи справді він може стати останнім шляхом для відступу армії рф із регіону.

Випереджаючи будь-які теорії змов — ні, Антонівський міст не був єдиною дорогою, якою окупаційне військо могло б відступити до того ж Криму. При цьому він був єдиною зручною — у плані швидкості та можливості переміщати техніку переправою через повноводний Дніпро. Зазначимо, що побудований 1985 року Антонівський міст сягає завдовжки 1366 метрів.

Антонівський міст на карті

Найбільше слави він здобув як автомобільний, хоч після атаки українських військовослужбовців і перетворився винятково на пішохідний. До війни в день ним проїжджало близько десяти тисяч автомобілів, адже міст з’єднує Херсон та лівобережжя області.

Антонівський міст із висоти пташиного польоту

Також ним можна проїхати так, щоб без проблем дістатися до окупованого Кримського півострова.

По прямий Антонівський міст та територію окупованого Криму поділяє не так вже й багато кілометрів

Цей факт є важливим у розрізі війни. Не дивно, що навіть розвідка Міністерства оборони Великобританії зазначала: Антонівський міст має величезну вагу для логістики російської армії. Цей шлях окупанти регулярно використовували для постачання озброєння з Криму, а також могли втекти в разі потреби організувати відступ.

"Нижня течія Дніпра є природним бар’єром із шириною водного шляху близько тисячі метрів. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у [Херсонському] регіоні", — стверджували військові аналітики за кордоном.

Знищення Антонівського мосту є приводом для паніки російських окупантів не лише через руйнування зв’язку з Кримом. Тим більше, що у них все ще залишається менш зручна можливість переправлятися через Каховську ГЕС або варіант зробити гак через Мелітополь. Однак без Антонівського мосту російська армія, що дислокується у Херсоні, легко може потрапити до оперативного оточення при наступі ЗСУ. Про це говорив генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Не дивно, що ще за кілька днів до першої атаки українських захисників росіяни почали копати додаткові укріплення біля переправи, мабуть, сподіваючись, що це дозволить їм протриматися довше.

Зазначимо, що Антонівський міст зводили цілих вісім років. Він входить до переліку найдовших мостів України, а також вважається одним із найвищих — разом із Південним та Московським, які знаходяться у Києві.