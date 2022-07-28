Ракетний удар по Україні: є прильоти в низці областей, фото та відео (ОНОВЛЕНО)

За попередньою інформацією, ракети запускалися з території Білорусі та окупованої Херсонщини

Ранок четверга, 28 липня, для жителів усієї України розпочався із сигналів повітряної тривоги. Попередження обернулися реальним обстрілом для Миколаєва та деяких населених пунктів Київської області. За деякими цілями відпрацювали засоби протиповітряної оборони, але й без прильотів не обійшлося.

Інформацію про вибухи у Миколаєві підтвердив мер міста Олександр Сенкевич. Про ситуацію на Київщині відзвітував очільник ОВА Олексій Кулеба, проте деякі деталі повідомляє Telegram-канал "Труха".

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатися в укриттях", — написав Сенкевич, коментуючи ситуацію в місті.

Такий стовп диму зафіксували у Миколаєві

Згідно з інформацією, що надходить, цього ранку по Миколаєву випустили не менше трьох ракет, які влучили в різні об’єкти інфраструктури.

Київська область страждає через обстріли з боку Білорусі. Після першої хвилі тривоги партизани з Telegram-каналу "Беларускі Гаюн" повідомили, що із Зябрівки були запущені нові ракети.

Першу атаку практично повністю змогли відбити кошти ППО, проте є й "прильоти". Над деякими населеними пунктами області здіймається дим. Повторна повітряна тривога також принесла кілька вибухів.

Київська область цього ранку

За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, вороги атакували одну із громад Вишгородського району.

"Обстріляно об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють усі екстрені служби", — зазначив чиновник у своєму Telegram-каналі.

Також вранці було підтверджено нічні "прильоти" у Харкові. Як зазначив мер міста Ігор Терехов, противник використав ракети С-300. В результаті сталося дві невеликі пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. На щастя постраждалих немає.

UPD від 6:20. Також "гучно" було і на Чернігівщині. За словами керівника ОВА В'ячеслава Чауса, по ракетах успішно відпрацювали кошти ППО, проте, ймовірно, є і приліт поряд із Гончарівським.

Україною пішла наступна, вже третя хвиля тривог. "Білоруські Гаюн" повідомляє про новий запуск ракет.

Зазначимо, що подібна активність окупантів може бути пов’язана з успішною атакою ЗСУ на Антонівський міст у Херсоні. Пошкодження покриття переправи настільки не сподобалося росіянам, що вони відразу почали сипати погрозами на адресу деяких великих українських міст.