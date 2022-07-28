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Навіть морозиво "повертають" у СРСР: свіжі фото з окупованого Мелітополя

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Окупанти продовжують спроби переробити під себе Мелітополь Новина оновлена 28 липня 2022, 10:53
Окупанти продовжують спроби переробити під себе Мелітополь

Людям нагадують про часи, коли і "морозиво було смачніше"

На шостий місяць окупації ситуація в Мелітополі Запорізької області залишається незмінною, — російські загарбники продовжують посилено намагатися перетворити черешневу столицю України на зразкове радянське місто.

З цією метою вже навіть намагаються тиснути на "ностальгуючих" за часами СРСР.

Так, у магазинах Мелітополя зараз можна знайти морозиво, нібито зроблене за ГОСТом, — радянським стандартом. Виробляють його під маркою "Дельфін", місцевого підприємства, яке окупанти, судячи з усього, вже "піджали" під себе.

Його ексклюзивні фото потрапили у розпорядження "Телеграфу":

Морозиво Дельфін ГОСТ Мелітополь
Морозиво Дельфін ГОСТ Мелітополь
Морозиво Дельфін ГОСТ Мелітополь

Не втомлюється нагадувати про "руський мір" і загальна обстановка на вулицях, — повсюдно з’являються нові плакати, ніби українці та росіяни "один народ", і ніби окупанти дадуть місцевим жителям на "референдумі" самим вирішувати, чи "приєднуватися" до росії.

Борди за росію у Мелітополі
Мелітопольців намагаються переконати, що росіяни їм "братній народ"
Борди до "референдуму" у Мелітополі
На бордах цитують путіна
Борди до "референдуму" у Мелітополі
Українців поступово готують до "референдуму"
Борди за росію у Мелітополі

Також на вулицях стабільно можна зустріти військову техніку окупантів.

Військова техніка росії у Мелітополі
Військова техніка росії у Мелітополі

Варто зауважити, що всі спроби росії прищепити мелітопольцям "руський мір" не надто мають успіх, — у місті діє потужний партизанський рух.

Як повідомляв "Телеграф", буквально днями у Мелітополі підірвали залізничне полотно та військову базу російських військових.

Теги:
#Морозиво #Мелітополь #Окупація