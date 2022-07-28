Навіть морозиво "повертають" у СРСР: свіжі фото з окупованого Мелітополя

Людям нагадують про часи, коли і "морозиво було смачніше"

На шостий місяць окупації ситуація в Мелітополі Запорізької області залишається незмінною, — російські загарбники продовжують посилено намагатися перетворити черешневу столицю України на зразкове радянське місто.

З цією метою вже навіть намагаються тиснути на "ностальгуючих" за часами СРСР.

Так, у магазинах Мелітополя зараз можна знайти морозиво, нібито зроблене за ГОСТом, — радянським стандартом. Виробляють його під маркою "Дельфін", місцевого підприємства, яке окупанти, судячи з усього, вже "піджали" під себе.

Його ексклюзивні фото потрапили у розпорядження "Телеграфу":

Не втомлюється нагадувати про "руський мір" і загальна обстановка на вулицях, — повсюдно з’являються нові плакати, ніби українці та росіяни "один народ", і ніби окупанти дадуть місцевим жителям на "референдумі" самим вирішувати, чи "приєднуватися" до росії.

Мелітопольців намагаються переконати, що росіяни їм "братній народ"

На бордах цитують путіна

Українців поступово готують до "референдуму"

Також на вулицях стабільно можна зустріти військову техніку окупантів.

Військова техніка росії у Мелітополі

Варто зауважити, що всі спроби росії прищепити мелітопольцям "руський мір" не надто мають успіх, — у місті діє потужний партизанський рух.

Як повідомляв "Телеграф", буквально днями у Мелітополі підірвали залізничне полотно та військову базу російських військових.