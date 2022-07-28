Страшна ДТП із жертвами у Запоріжжі: стали відомі подробиці про стан водія

Винуватця смертельної ДТП затримано

У четвер, 28 липня, у Запоріжжі, по якому росіяни нещодавно вдарили ракетами, сталася смертельна аварія.

Про наслідки серйозної ДТП в обласному центрі повідомляє сайт Національної поліції Запоріжжя. За інформацією джерела, 30-річний водій автомобіля BMW врізався в припарковані автомобілі, які потім зіткнулися з групою людей на узбіччі.

"28 липня близько 13 години водій автомобілю "BMW" 1992 року народження здійснював рух по проїзній частині вулиці Європейської. Керманич різко змінив напрямок руху транспортного засобу вправо та скоїв наїзд на припарковані п’ять автомобілів. В результаті ці легковики зазнали механічних ушкоджень і зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі", — повідомили в поліції.

Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці пригоди. Нині його особисті дані встановлюються. П’ятеро громадян віком від 25 до 50 років було доставлено до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. На жаль, медики не зуміли врятувати чоловіка 1972 року народження.

У поліції повідомили, що водія затримали, він виявився тверезим (дані експертизи). Проти нього порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Додамо, що одразу після трагедії місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців писали, що винуватець аварії нібито був у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Раніше повідомлялося, що суддя дав умовний термін хлопцеві, який на Lexus потрапив у п’яну ДТП з жертвами.

Нагадаємо, відомий харківський бізнесмен Олександр Ярославський, автомобіль якого 9 лютого 2022 року збив насмерть людину, через півроку перебування за кордоном спробував в’їхати в Україну. Його помітили на словацько-українському кордоні.