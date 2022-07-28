Тихий терор: як Херсон живе в окупації (відео)

Жителі обласного центру чекають, коли їх звільнять

У Херсоні, який тимчасово перебуває під окупацією рф практично з початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну, росіяни намагаються створити ілюзію "мирного життя".

Про це йдеться у фільмі "Тихий терор. Хроніки пекла", який доступний на YouTube. У "документалці" розповідається про наступ росіян, захоплення міста та про життя людей в окупації.

Житель Херсона Сергій, який зараз працює над збиранням завалів спальних будинків на Київщині, розповів, що на його батьківщині "війна є абсолютно іншою".

"Те, що люди переживають у Херсоні, це, на мій погляд, не менш жахливо, ніж те, що відбувалося на Київщині. Усі жахи, тихий терор у Херсоні відбувається у підвалах, його не видно. Ти не можеш зняти на камеру окупанта, адже він може тебе застрелити. Не знаю, що краще, коли до тебе в будинок прилітає ракета, або тебе ставлять до стіни у незрозумілому підвалі", — зазначив Сергій.

Після окупації міста у Херсоні розпочався тихий терор. Щодня когось заарештовували, комусь виламували двері, до когось приїжджали. Місцеві жителі розповіли, що в окупації день у них розпочинався дуже рано, адже після 15 години "місто вимирало".

"У вас є відрізок світлового дня, щоб вирішити всі свої проблеми. Добре, якщо є робота. Якщо ні, то ви йдете "полювати" на їжу, адже на неї треба "полювати". До закінчення світлового дня ви повинні бути вдома. Ти вже сидиш удома: десь щось вибухає, десь б’ються шибки, автоматні черги — день закінчився", — розповіла мешканка обласного центру Анастасія.

"Херсон — місто, окуповане російськими військами з перших днів війни. Російська пропаганда намагається створити ілюзію "мирного життя" на півдні України, а насправді росія викрадає та катує людей, тримає херсонців в інформаційній ізоляції й не дозволяє залишити окупований регіон. Але Херсон "чинить опір", — написали автори фільму.

Нагадаємо, про деокупацію Херсона говорять все частіше після того, як ЗСУ привели у непридатність основну транспортну артерію окупантів на цьому напрямі — Антонівський міст. У Зеленського зазначили, що росіянам варто бігти, поки не пізно, проте кривавий диктатор володимир путін так просто не віддасть контроль над єдиним захопленим (після 24 лютого) обласним центром України. До речі, у самому Херсоні успішно орудують партизани.