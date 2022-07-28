У гирлі Дунаю на міні підірвалося судно: подробиці

Судно належить Держгідрографії

У четвер, 28 липня, на 155-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що мале гідрографічне судно "Шляховик" підірвалося на міні в гирлі Дунаю.

Про це повідомляє USM. Судно зазнало пошкоджень, ступінь яких поки невідома. Крім того, немає інформації щодо потерпілих.

Судно "Шляховик", що належить Держгідрографії, постраждало під час зіткнення з міною. За інформацією джерела, вибух стався у гирлі Бистре, що з’єднує Дунай із Чорним морем.

Гирло Бистре

Наразі "Шляховик" стоїть на хвилерізі на вході в гирло Бистре з боку Чорного моря, учасники рятувальної операції вже прямують на місце події. У мережі є фото пошкодженого судна.

"Шляховик" підірвався на міні в гирлі Дунаю

Додамо, що гирло Бистре відкрили для торгового флоту 10 липня. Доступ до нього відновили лише після звільнення острова Зміїний від російських окупантів. Зазначимо, у визволенні острова Зміїний від загарбників велику роль відіграла українська артилерійська установка "Богдана", можливості якої стали справжньою несподіванкою для росіян.