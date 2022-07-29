"200 євро за матрац у лікарні": лікар із Маріуполя розповів про окупацію

Хірург-офтальмолог став заручником російських солдатів в окупованому Маріуполі на початку вторгнення

В окупованому Маріуполі, де окупанти відкрили фільтраційний пункт, люди, які втратили житло, під час вторгнення росіян шукали притулку у лікарні.

Про це і не лише у коментарі 24 каналу розповів лікар Микола (ім’я змінено). Хірург-офтальмолог розказав, що окупанти зайняли його лікарню у середині березня.

Микола повідомив, що кожен день під час окупації був однаковий — вибухи, обстріли відбувалися на його очах. Після них поранені відразу приходили до лікувального закладу. Лікар зазначив, що на ніч у лікарню впускали не всіх, а лише поранених, а один із відвідувачів пропонував йому 200 євро за матрац. Микола не взяв грошей, адже місця на поверсі вже не було, наголосивши, що валютою в окупації стали цигарки.

"Кожен день однаковий. Якось вибухи були такі сильні, що ми вже всі попрощалися один з одним. Адже всі ці обстріли на наших очах відбувалися — з 6 поверху було видно все місто. Як тільки квартал обстріляли, до нас одразу люди бігли. Ми їх годували, давали ковдру, бо дуже холодно було, вони до ранку там посиділи, а потім йшли хто куди.

Згодом ми на наш поверх впускали лише поранених. Мені якось 200 євро пропонували за матрац. Люди були готові віддати останнє за нічліг, адже просто не було куди піти після того, як росіяни знищили їхні будинки. На той час гроші вже нічого не значили. Єдиною валютою у лікарні були цигарки. На тлі постійного стресу людям дуже хотілося курити, щоб хоч якось упоратися з нервами", — заявив Микола.

Через удари по лікарні всі операції медперсонал проводив не у пошкоджених операційних, а в коридорах, які вночі перетворювалися на "спальні".

"В операційну прилетіли багато осколків, медична техніка була вся побита. Перші 2 поверхи лікарні згоріли від обстрілу. Тому ми всі робили в коридорах – зашивали рани, оперували, якщо це було можливо. Поранених було дуже багато. Я йшов коридором і не бачив підлоги — все в крові. Вона текла. Справжній жах творився", — розповів лікар.

Хірург-офтальмолог зазначив, що з їжею проблем майже не було, а ось питної води не вистачало. Вдень у лікарні кожен отримував по 1-2 склянки гарячої води.

"А ось дефіцит води був постійно. Вона у нас була технічна – тільки щоб туалет злити. Здорові люди ходили по воду, зливали з батарей, брали з пожежної частини. Що можна було пити, ми кип’ятили в електричних чайниках. Кожен отримував по склянці гарячої" води вдень, іноді – по 2 рази на день", — розповів Микола.

Лікар зазначив, що після перемоги України він повернеться у Маріуполь.

"Повернуся до свого Маріуполя. Працюватиму далі. Більше ніяких планів. Маріуполь — це Україна, тому за нами буде правда", — заявив Микола.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, скільки потрібно часу, щоб відновити місто після деокупації.

Нагадаємо. "русский мир" приніс у Маріуполь розруху, повну відсутність комфортних для життя умов і навіть питної води.