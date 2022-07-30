Окупанти відводять кораблі з Чорного моря та отримують "по зубах" на суші — ОК "Південь"

Обстановка на південному напрямку фронту залишається дуже напруженою

Російські військовослужбовці продовжують "грати" з чисельністю кораблів у Чорному морі, які можуть бути теоретичною загрозою для українських мирних міст. На ранок 30 липня у зоні потенційної досяжності їх залишилося лише чотири, тільки два з них є носіями "Калібрів". Ще шість одиниць Чорноморського флоту рф знаходяться біля південних і південно-східних берегів Кримського півострова.

Таку інформацію повідомили у свіжому зведенні оперативного командування "Південь". За інформацією військовослужбовців, на додаток до надводних ракетних носіїв в акваторії також маневрують два великі десантні кораблі.

Частина судів вирушила до порту Новоросійська, вочевидь, сподіваючись вціліти під час теоретичного застосування далекобійної західної зброї українськими захисниками. Переміщення одиниць Чорноморського флоту росії до берегів Краснодарського краю спостерігається вже кілька днів поспіль.

Новоросійськ на карті

Тим часом противник несе значну шкоду на суші. Росіяни намагалися провести спробу контрнаступу з боку тимчасово окупованого Брускінського, що на Херсонщині. Кінцевою точкою їхнього призначення мала стати Білозірка Миколаївської області, проте ЗСУ розгадали задум і дали вогневу відсіч.

Брускінське та Білозірка на карті

В результаті стало відомо про поразку пункту управління БТГ 34-ї окремої мотострілецької бригади, яка розташовувалась у тому самому селі Брускінське. Усього минулої доби наші хлопці провели сім авіаційних атак за російськими позиціями, знищено кілька складів з боєприпасами, також було атаковано скупчення живої сили противника — у Херсонському, Снігурівському та Бериславському районах.

Відомо про мінімум 105 загиблих солдатів ворожої армії, а також знищення 7 танків марок Т-62 і Т-72, 17 броньовиків та автомобілів, кількох гаубиць, самохідних артустановок і навіть самохідної артилерійсько-мінометної установки "Нона-С". Слава ЗСУ!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що, ймовірно, росіяни планують спробувати піти на Миколаїв, щоб уповільнити поступ українських військовослужбовців на південному напрямку. Для цього на Херсонщину стягується велика кількість військової техніки.

Ми також писали про те, чому путін не погодиться просто так "здати" Херсон після кількох місяців окупації.