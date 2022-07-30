Окупанти вночі били по Харкову та Нікополю: у містах спалахнули пожежі (фото та відео)

Росіяни не шкодують боєприпасів, обстрілюючи мирних українців

Вранці 30 липня стало відомо, що російські окупанти влаштували "гарячу" ніч мешканцям Харкова, а також Нікополя Дніпропетровської області. Перше місто вони атакували крилатими ракетами, запущеними з-під Білгорода, а друге обстрілювали з "арти", розташованої на протилежному березі Дніпра.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на офіційні дані мера Харкова Ігоря Терехова, а також місцеві Telegram-канали. В обох постраждалих населених пунктах після "прильотів" спалахнули серйозні пожежі.

Харків опинився під прильотом росіян двічі на ніч. У місті сталося два "прильоти" — один із них ближче до центру, другий — в одному з районів міста, попередньо Слобідському.

Пожежа була дуже добре видно

Конкретних даних про постраждалу інфраструктуру немає. Місцеві обережно стверджують про ймовірне потрапляння до житлового будинку, мер Терехов спочатку говорив про пожежу у корпусі одного із навчальних закладів Харкова. Трохи згодом він відредагував своє повідомлення, прибравши цю інформацію.

За попередньою інформацією, вогонь дістався навіть даху висотної будівлі

Проте достеменно відомо, що одна з двох пожеж була дуже сильною — її було видно з різних районів міста. Проте вже до ранку сміливі рятувальники з ДСНС впоралися з обома загораннями.

Щодо Нікополя офіційної інформації поки не надходило, однак у мережі вже з’явилося відео потужної пожежі, яка спалахнула у місті після артилерійського обстрілу російськими окупантами.

Даних про постраждалих немає ні з Харкова, ні із Нікополя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російські бойовики влаштували жорстоку провокацію в Оленівці, що на Донеччині. Вони прицільно обстріляли колонію, в якій утримувалися українські військовополонені, внаслідок чого понад п’ять десятків наших хлопців загинули. У Генштабі ЗСУ впевнені, що таким чином росіяни спробували приховати сліди своїх злочинів, адже жорстоко поводяться з бранцями.

Співробітникам СБУ вдалося добути докази, що вказують на те, що ворожі солдати самостійно здійснили обстріл колонії. На це також вказує відсутність загиблих серед працівників в’язниці.