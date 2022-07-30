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Окупанти вночі били по Харкову та Нікополю: у містах спалахнули пожежі (фото та відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Одна з пожеж у Харкові (ліворуч) була видна з багатьох точок міста Новина оновлена 30 липня 2022, 06:54
Одна з пожеж у Харкові (ліворуч) була видна з багатьох точок міста

Росіяни не шкодують боєприпасів, обстрілюючи мирних українців

Вранці 30 липня стало відомо, що російські окупанти влаштували "гарячу" ніч мешканцям Харкова, а також Нікополя Дніпропетровської області. Перше місто вони атакували крилатими ракетами, запущеними з-під Білгорода, а друге обстрілювали з "арти", розташованої на протилежному березі Дніпра.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на офіційні дані мера Харкова Ігоря Терехова, а також місцеві Telegram-канали. В обох постраждалих населених пунктах після "прильотів" спалахнули серйозні пожежі.

Харків опинився під прильотом росіян двічі на ніч. У місті сталося два "прильоти" — один із них ближче до центру, другий — в одному з районів міста, попередньо Слобідському.

Харків вибухи 30.07
Пожежа була дуже добре видно

Конкретних даних про постраждалу інфраструктуру немає. Місцеві обережно стверджують про ймовірне потрапляння до житлового будинку, мер Терехов спочатку говорив про пожежу у корпусі одного із навчальних закладів Харкова. Трохи згодом він відредагував своє повідомлення, прибравши цю інформацію.

Харків обстріл 30.07
За попередньою інформацією, вогонь дістався навіть даху висотної будівлі

Проте достеменно відомо, що одна з двох пожеж була дуже сильною — її було видно з різних районів міста. Проте вже до ранку сміливі рятувальники з ДСНС впоралися з обома загораннями.

Щодо Нікополя офіційної інформації поки не надходило, однак у мережі вже з’явилося відео потужної пожежі, яка спалахнула у місті після артилерійського обстрілу російськими окупантами.

Даних про постраждалих немає ні з Харкова, ні із Нікополя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російські бойовики влаштували жорстоку провокацію в Оленівці, що на Донеччині. Вони прицільно обстріляли колонію, в якій утримувалися українські військовополонені, внаслідок чого понад п’ять десятків наших хлопців загинули. У Генштабі ЗСУ впевнені, що таким чином росіяни спробували приховати сліди своїх злочинів, адже жорстоко поводяться з бранцями.

Співробітникам СБУ вдалося добути докази, що вказують на те, що ворожі солдати самостійно здійснили обстріл колонії. На це також вказує відсутність загиблих серед працівників в’язниці.

Теги:
#Харків #Нікополь #Обстріл #Війна #Ракетний удар