Взяти Київ за три дні вже не мріють: що пишуть у газетах окупантів у Мелітополі (фото)
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Пропагандистська машина рф не зупиняється ні на секунду
Мешканців Мелітополя продовжують накачувати пропагандою, намагаються пробудити ностальгію за СРСР і "братські" почуття щодо росії, проте судячи з свіжих пропагандистських газет, значно розширювати окуповані території росіяни не планують.
У розпорядженні "Телеграфу" з’явились фото нового 9-го випуску газети окупантів "Комсомольська правда. Запорізька область" за липень 2022 року.
На першій же смузі наводять цитату кривавого диктатора володимира путіна, що свобода — нібито перший принцип російської політики.
Жителів окупованих районів Запорізької області запевняють, що газопостачання нібито буде відновлено через Донецьку область вже через два місяці, а матерям-одиначкам та особам з інвалідністю даватимуть соцвиплати за умови надання всіх особистих даних. Також називають імена нових ватажків окупантів регіону: ними стали Антон Кольцов та Антон Тицький.
Яскраво розписують, як сильно росія нібито допомагає Запорізькій області, і що живуть росіяни та мелітопольці "в одній країні".
Вихваляються окупанти відновленням доріг та ярмарком вакансій, на якому зробили для пропагандистів картинку, ніби на окупованих територіях є робота.
Росіяни також відкрито працюють над пропагандою серед дітей, — вивозять дітей із Запорізької області до Криму "на відпочинок" та закликають абітурієнтів вступати до російських вишів.
Та й жоден випуск пропагандистських газет не може обійтися без тез про Захід на чолі влади в Україні і що українці начебто шукають будь-якої нагоди, щоб виїхати з країни.
Вже не загрожують росіяни захопленням Києва за три дні чи суттєвим просуванням за якимись напрямами, лише скромно закликають Україну не мріяти про повернення окупованих територій.
Традиційно росіяни кричать: "Своїх не кидаємо!" і пишаються "досягненнями", — цього разу створенням футбольної ліги зі спортсменами з окупованих територій Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.
Як повідомляв "Телеграф", окупанти зробили Мелітополь "столицею" окупованих територій Запорізької області, проте, за словами військового експерта, найбільш стратегічно важливе для ЗСУ інше місто на півдні.