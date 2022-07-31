Взяти Київ за три дні вже не мріють: що пишуть у газетах окупантів у Мелітополі (фото)

Пропагандистська машина рф не зупиняється ні на секунду

Мешканців Мелітополя продовжують накачувати пропагандою, намагаються пробудити ностальгію за СРСР і "братські" почуття щодо росії, проте судячи з свіжих пропагандистських газет, значно розширювати окуповані території росіяни не планують.

У розпорядженні "Телеграфу" з’явились фото нового 9-го випуску газети окупантів "Комсомольська правда. Запорізька область" за липень 2022 року.

На першій же смузі наводять цитату кривавого диктатора володимира путіна, що свобода — нібито перший принцип російської політики.

Ілюстрації нагадують постери часів СРСР, чи не так?

Жителів окупованих районів Запорізької області запевняють, що газопостачання нібито буде відновлено через Донецьку область вже через два місяці, а матерям-одиначкам та особам з інвалідністю даватимуть соцвиплати за умови надання всіх особистих даних. Також називають імена нових ватажків окупантів регіону: ними стали Антон Кольцов та Антон Тицький.

Окупанти пообіцяють будь-що заради особистих даних українців

Яскраво розписують, як сильно росія нібито допомагає Запорізькій області, і що живуть росіяни та мелітопольці "в одній країні".

Не втомлюються росіяни просувати тези про "адін народ"

Вихваляються окупанти відновленням доріг та ярмарком вакансій, на якому зробили для пропагандистів картинку, ніби на окупованих територіях є робота.

Якщо не знати реального стану справ, то начебто в казці живуть мелітопольці

Росіяни також відкрито працюють над пропагандою серед дітей, — вивозять дітей із Запорізької області до Криму "на відпочинок" та закликають абітурієнтів вступати до російських вишів.

На росію незаконно вивезли вже тисячі дітей, і не зупиняються

Та й жоден випуск пропагандистських газет не може обійтися без тез про Захід на чолі влади в Україні і що українці начебто шукають будь-якої нагоди, щоб виїхати з країни.

Традиційні випади на Зеленського та країни Заходу

Вже не загрожують росіяни захопленням Києва за три дні чи суттєвим просуванням за якимись напрямами, лише скромно закликають Україну не мріяти про повернення окупованих територій.

Судячи з усього, росіяни всерйоз бояться деокупації

Традиційно росіяни кричать: "Своїх не кидаємо!" і пишаються "досягненнями", — цього разу створенням футбольної ліги зі спортсменами з окупованих територій Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

"Досягнення" росіян викликають сміх

Як повідомляв "Телеграф", окупанти зробили Мелітополь "столицею" окупованих територій Запорізької області, проте, за словами військового експерта, найбільш стратегічно важливе для ЗСУ інше місто на півдні.