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Взяти Київ за три дні вже не мріють: що пишуть у газетах окупантів у Мелітополі (фото)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Мелітополі роздають новий випуск "Комсомольської правди" окупантів Новина оновлена 31 липня 2022, 08:59
У Мелітополі роздають новий випуск "Комсомольської правди" окупантів

Пропагандистська машина рф не зупиняється ні на секунду

Мешканців Мелітополя продовжують накачувати пропагандою, намагаються пробудити ностальгію за СРСР і "братські" почуття щодо росії, проте судячи з свіжих пропагандистських газет, значно розширювати окуповані території росіяни не планують.

У розпорядженні "Телеграфу" з’явились фото нового 9-го випуску газети окупантів "Комсомольська правда. Запорізька область" за липень 2022 року.

На першій же смузі наводять цитату кривавого диктатора володимира путіна, що свобода — нібито перший принцип російської політики.

Газета Комсомольська правда Запоріжжя випуск 9 липня 2022
Ілюстрації нагадують постери часів СРСР, чи не так?

Жителів окупованих районів Запорізької області запевняють, що газопостачання нібито буде відновлено через Донецьку область вже через два місяці, а матерям-одиначкам та особам з інвалідністю даватимуть соцвиплати за умови надання всіх особистих даних. Також називають імена нових ватажків окупантів регіону: ними стали Антон Кольцов та Антон Тицький.

Газета Комсомольська правда Запоріжжя випуск 9 липня 2022
Окупанти пообіцяють будь-що заради особистих даних українців

Яскраво розписують, як сильно росія нібито допомагає Запорізькій області, і що живуть росіяни та мелітопольці "в одній країні".

Газета Комсомольська правда Запоріжжя випуск 9 липня 2022
Не втомлюються росіяни просувати тези про "адін народ"

Вихваляються окупанти відновленням доріг та ярмарком вакансій, на якому зробили для пропагандистів картинку, ніби на окупованих територіях є робота.

Газета Комсомольська правда Запоріжжя випуск 9 липня 2022
Якщо не знати реального стану справ, то начебто в казці живуть мелітопольці

Росіяни також відкрито працюють над пропагандою серед дітей, — вивозять дітей із Запорізької області до Криму "на відпочинок" та закликають абітурієнтів вступати до російських вишів.

Газета Комсомольська правда Запоріжжя випуск 9 липня 2022
На росію незаконно вивезли вже тисячі дітей, і не зупиняються

Та й жоден випуск пропагандистських газет не може обійтися без тез про Захід на чолі влади в Україні і що українці начебто шукають будь-якої нагоди, щоб виїхати з країни.

Газета Комсомольська правда Запоріжжя випуск 9 липня 2022
Традиційні випади на Зеленського та країни Заходу

Вже не загрожують росіяни захопленням Києва за три дні чи суттєвим просуванням за якимись напрямами, лише скромно закликають Україну не мріяти про повернення окупованих територій.

Газета Комсомольська правда Запоріжжя випуск 9 липня 2022
Судячи з усього, росіяни всерйоз бояться деокупації

Традиційно росіяни кричать: "Своїх не кидаємо!" і пишаються "досягненнями", — цього разу створенням футбольної ліги зі спортсменами з окупованих територій Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Газета Комсомольська правда Запоріжжя випуск 9 липня 2022
"Досягнення" росіян викликають сміх

Як повідомляв "Телеграф", окупанти зробили Мелітополь "столицею" окупованих територій Запорізької області, проте, за словами військового експерта, найбільш стратегічно важливе для ЗСУ інше місто на півдні.

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#Пропаганда #Мелітополь #Окупація