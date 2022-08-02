Жертв удару росіян по Вінниці стало більше: помер ще один відомий лікар

Медик боровся за життя у лікарні протягом 20 днів

Кількість жертв ракетного удару окупантів по центру Вінниці знову зросла — після 20 днів боротьби у стінах лікарні польського Кракова помер дитячий лікар-невролог Павло Ковальчук, який 14 липня працював у клініці на площі біля "Ювілейного", куди влучив ворожий снаряд.

Про це у вівторок, 2 серпня, повідомили на Facebook-сторінці діагностичного центру "Нейромед", де працював лікар.

"Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату, не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що в момент ракетного удару росіян по будинку побуту "Ювілейний" та будинку Офіцерів у Вінниці, лікар знаходився на робочому місці — у "Нейромеді", приміщення якого знаходилося одразу на площі, куди припав удар. Чоловік отримав важкі поранення та опіки й спочатку був госпіталізований до лікарні Вінниці, а 19-го липня його з використанням санавіації доставили до Кракова, адже стан погіршився. У Польщі чоловік, на жаль, помер від отриманих травм.

Як передає "Суспільне", лікар волонтерської оперативної медичної групи "Плотва" Володимир Горнович розповів, що його колега "пережив вибух (вважайте, контузію), опіковий шок, больовий шок". Додамо, що приміщення діагностичного центру "Нейромед" після удару ракети вигоріло вщент.

Діагностичний центр "Нейромед" у Вінниці після удару російської ракети вигорів вщент

Нагадаємо, що 19 липня стало відомо про смерть колеги Павла Ковальчука — лікаря-невролога Наталії Фальштинської. Жінка в момент удару також знаходилася в приміщенні "Нейромеду".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як центральні вулиці Вінниці виглядали після російського удару. На місці подій побував наш фотокореспондент, який на власні очі побачив наслідки "руського міра".