Російський "гамбіт" на Херсонщині: військовий експерт пояснив, яка тактика необхідна ЗСУ

Росіяни сподіваються, що їм вдасться завдати серйозного удару, коли ЗСУ припуститься помилки

Херсонська область перебуває зараз під пильною увагою багатьох українців, які чекають на чергові успіхи нашої армії. Після семи звільнених населених пунктів, очікувано, хочеться й інших гарних новин, проте поки ЗСУ краще виявити додаткову обережність. На думку полковника СБУ у відставці, експерта з питань сектору оборони та безпеки Олега Старікова, росіяни можуть замишляти чергову підлість, яку між собою називають "Херсонським гамбітом".

Про плани окупантів фахівець розповів кореспондентові "Телеграфа". Старих людей пояснив, що зараз росія намагається зміцнитися на південному напрямку, накопичуючи нову бойову техніку всіма можливими способами.

Згаданий "гамбіт" — не що інше, як спроба втягнути українських військовослужбовців у справжню "м’ясорубку". Росіяни можуть "пожертвувати" кількома населеними пунктами, щоби втягнути нашу армію в наступ. Однак це цілком здатне бути обманкою: адже на відкритій місцевості, якої на Херсонщині вистачає, військо супротивника згадає про свою вогневу міць. За допомогою свого озброєння вони можуть швидко накрити підрозділи ЗСУ, при цьому завдаючи нищівних ударів.

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Втім, Олег Старіков переконаний, що військове командування України вже давно розкусило цей підхід росіян до ведення бою, а тому й просувається наша армія на півдні досить неспішно. В ідеалі, вважає військовий експерт, ЗСУ варто взяти на озброєння тактику мобільної оборони.

"Це коли готується "кулак", завдається удар, а потім наші підрозділи відходять назад, — пояснює він . — Контрнаступальні ж дії — це зовсім інше. Інші ресурси, інші ризики. І в нашому випадку, якщо поспішити, це загрожує неприємними для нас же наслідками".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про свіжу обстановку на південному напрямку. Як відзвітували в ОК "Південь", минулої доби ЗСУ змогли відбити відразу дві російські атаки, кинувши ворога втечу. Також вкотре зіграла свою роль Чорнобаївка.

Також ми розповідали, що відбувається і на інших відрізках фронту за допомогою свіжих карт боїв в Україні від Інституту вивчення війни.