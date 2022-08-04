60 снарядів по Нікополю: росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину (фото)

Обстріл області ведеться із реактивних систем залпового вогню

Миколаїв, Харків та Нікополь Дніпропетровської області — українські міста, які від російських ракет та снарядів страждають щодня. Ніч на 4 серпня винятком не стала. Загалом по Дніпропетровщині удар зазнали два райони області — Нікопольський та Криворізький.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в житлові квартали Нікополя окупанти цілилися з РСЗВ "Град", випустивши близько 60 снарядів. Один будинок повністю зруйнований, ще майже півсотні — зазнали пошкоджень, як і частина господарських будівель.

У двох приватних будинках "прильоти" закінчились пожежами. Попередньо постраждалих немає. Окупанти своїми обстрілами завдали шкоди будовам та техніці трьох місцевих підприємств, більш ніж десяти авто та 104 сонячним панелям. Об’єктом атаки стали лінії електропередач — понад три тисячі людей залишилися без світла. Пошкоджено системи постачання газу та води.

Окупанти обстріляли Нікополь уночі

У районі – багато руйнувань приватних будинків

Частина житлових будівель – пошкоджена

У Криворізькому районі окупанти використовували РСЗВ "Ураган" під час обстрілу Широківської та Карпівської громад. У Широкому частково зруйновано та спалахнув будинок, пошкоджено житлову та господарську споруду. Поранення в ногу отримала 44-річна жінка, після надання допомоги вона проходить лікування вдома. У Карпівській громаді ворог влучив поміж селами.

Окупанти руйнують майно українців

Мешканці зазнають обстрілів майже щоночі

Наслідки прильоту вночі

Напередодні обстрілу на Дніпропетровщині також зазнав Марганець Нікопольського району — гатили вночі з РСЗВ. А наприкінці липня Миколаїв обстріляли найсильніше за весь час вторгнення. Під ударами готелі, школи, спорткомплекси.