росія відправляє в Україну солдатів-контактників без підготовки і з суїцидальними нахилами: знайдено документи

Деяких військових взагалі перекинули під Слов'янськ з найвіддаленішої точки країни-агресора

Російські війська під Слов'янськом, який вони не так давно крили з реактивних систем залпового вогню, зазнали значних втрат і змушені були втікати після контрнаступу Сил оборони України. Окупанти кинули два опорних пункти під самим Слов'янськом разом з трупами новобранців, у яких знайшли цікаві документи.

Про це у четвер, 4 серпня, повідомив військовий журналіст, головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на власній сторінці у Facebook.

За інформацією журналіста, 3 серпня підрозділи 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ під час розвідки біля Слов'янська наштовхнулися на два опорних пункти росіян і відкрили по них вогонь, а ті в паніці покинули все і побігли. З'ясувалося, що це були бойовики 752-го мотострілецького полку ЗС РФ, 67-го полку 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії, яка обороняє Курильські острови від японців. Бійців з найвіддаленішої точки росії, які навряд чи готувалися бодай когось штурмувати, перекинули на Донбас, адже російській владі треба було поповнити війська хоч кимось.

Цікавими видалися й документи, які були знайдені на покинутих трупах російських військових. З'ясувалося, що вони взагалі не проходили підготовку перед тим, як відправитися на передову.

Зокрема, деякий Селянин Дмитро Геннадійович, москвич 1993 року народження, згідно зі штампом військового комісаріату Москви отримав військовий квиток лише 1 липня, а вже 3 серпня його ліквідували ЗСУ. Тобто ніякої підготовки він пройти не встиг, оскільки в Україну він прибув щонайменше 2 тижні тому.

А в ще одного ліквідованого військового — Давидова Ігоря Петровича, 1978 року народження — було при собі свідоцтво про народження, контракт на проходження військової служби та довідка від психіатра. У цій довідці вказано ряд особливостей російського солдата: "самооцінка занижена, гнучкість дотримання соціальних норм, суїцидальний ризик вище за середній, знижена відповідальність і пунктуальність".

"Начальник пункту відбору за контрактом підписав психіатричне ув'язнення щодо Давидова 7 липня. Тобто після цього його мали оформити на службу, укласти контракт, направити на місце служби, направити на фронт, вивести на позиції. Часу на підготовку фактично не було. Очевидно, Давидов і Селянин поїхали до 752-го полку в одній команді, обидва були "шестимісячниками", — резюмував Юрій Бутусов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що значної кількості членів командування не дорахувалися у 20-й гвардійській мотострілецькій дивізії, котра базується у Волгограді. Відомо про смерть начальника підрозділу, полковника Олексія Горобця, а також його заступника, теж полковника Олексія Аврамченка.