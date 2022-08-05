Херсонський колаборант Сальдо вже у комі: що відомо про його стан

Зрадник України напередодні перехворів на коронавірус

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, який потрапив до лікарні через проблеми зі здоров’ям, зараз перебуває у медикаментозній комі.

Про це у п’ятницю, 5 серпня, повідомило російське RT із посиланням на джерело в "адміністрації" регіону. На даний момент "керує" окупованою територією — "глава уряду" Херсонської області Сергій Єлісєєв.

За інформацією джерела, Сальдо зараз перебуває у медикаментозній комі. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Додамо, що гауляйтер напередодні сам повідомив про погіршення свого самопочуття через перенесений COVID-19. Після медобстеження лікарі госпіталізували колаборанта.

Оновлено: за інформацією telegram-каналу Baza, лікарі підозрюють, що Сальдо могли отруїти. Кров і сечу гауляйтера терміново направили до токсикології на дослідження. Результати аналізів крові зможуть прояснити, чи є в його організмі якась отрута, лише за кілька днів.

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Зазначимо, що Сальдо — пріоритетна ціль для херсонських партизанів. Нещодавно в обласному центрі знову намагалися ліквідувати так званого голову регіону.

Нагадаємо, що російські окупанти призначили Володимира Сальдо "головою" Херсонської ОДА 26 квітня. До цього він тричі був мером Херсона, був нардепом 7-го скликання від Партії регіонів. Він публічно захищав режим Януковича, а після окупації Херсона армією рф Сальдо в лютому 2022 року підтримав окупантів і виступив на проросійському мітингу. Після цього кримські партизани пригрозили херсонському колаборанту.