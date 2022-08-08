Поки ще стоїть: з'явилося и відео наслідків чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту

Рух транспорту по мосту заблоковано

Поки окупанти оговтувалися від удару Збройних сил по Антонівському мосту, розташованому на території тимчасово окупованої Херсонщини, українські захисники уночі 8 серпня знову поцілили по вкрай важливому для загарбників логістичному об'єкту. Цього разу росіяни заперечувати обстріл не стали, натомість опублікували відео, на кадрах якого чітко видно пошкодження переправи через річку Дніпро.

Як у своєму Телеграм-каналі повідомив український журналіст Сергій Руденко, попри десятки випущених ракет з РСЗВ Himars, Антонівський міст все ще стоїть. На кадрах видно чотири глибокі воронки від обстрілу, крім того, значних ушкоджень зазнала техніка будівельників, які ремонтували міст після попередніх обстрілів.

Окупанти попередили, що відкриття Антонівського мості, рух по якому було заблоковано через попередній удар ЗСУ, планують відкласти.

Нагадаємо, що раніше переправа отримувала пошкодження в результаті обстрілу з боку України, після чого він був закритий для руху вантажного транспорту. Українські захисники завдали удару по важливому логістичному об'єкту окупантів за допомогою установок HIMARS.

Пізніше окупаційна армія росії вдалася до облаштування понтонних переправ на Херсонщині, намагаючись компенсувати можливості Антонівського мосту. На самому мосту тривають ремонтні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські захисники уночі на 8 серпня завдали ударів по двох переправам, які ведуть через річку Дніпро. Крім Антонівського мосту, ЗСУ поцілили також і по Каховському мосту.