"Бомбічний оксамитовий сезон": реакція мережі на "бавовну" у Новофедорівці

Серія вибухів у Криму змусила російських туристів тікати з півострова

У вівторок, 9 серпня, на 167-й день повномасштабної війни з рф в районі Новофедорівки неподалік міста Саки (АР Крим) пролунала серія вибухів поряд з військовим аеродромом. У мережі прокоментували чергову "бавовну" на окупованій території.

Журналіст Петро Шуклінов на своїй сторінці у Facebook заявив, що російська ППО у Криму не працює. Також він зазначив, що Україна офіційно не має далекобійних ракет, здатних вражати такі віддалені цілі.

Блогер, політолог та шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко привітав кримчан із початком оксамитового сезону.

Український журналіст-міжнародник Іван Яковіна назвав те, що відбувається, "дуже красивим".

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін вважає, що ЗСУ розпочали операцію по знищенню російської авіації в регіоні.

Волонтерка Меланія Подоляк пожартувала, що у Криму вода різко потепліла через останні події.

У мережі лише посміялися з "бавовни" у Криму. Користувачі публікують меми та жарти на цю тему.

У мережі жартують про приліт у Новофедорівці

Український блогер Антон Ходза пожартував про "українських диверсантів" через події у Новофедорівці

Нагадаємо, вдень 9 серпня у курортному селищі Новофедорівка сталася серія вибухів. У міністерстві оборони рф заявили, що на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки на майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що "на місці вважають, що [це] не прильоти, а диверсія, а то й взагалі головотяпство". У районі "бавовни" окупаційна "влада" проводить евакуацію, а у мережі з’явилася перша реакція української влади.