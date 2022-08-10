ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога зовсім під Херсоном — ОК "Південь"
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Росіяни продовжують втрачати матеріально-технічні запаси Півдні
Поки російські ЗМІ намагаються розігнати тезу про те, що слова про контрнаступ Херсона — не більше ніж ІПСО української сторони, наші військовослужбовці продовжують просуватися вглиб області. Точними ударами авіації вони знищують російські склади та зосередження живої сили/техніки, причому деякі з них дуже близькі до обласного центру.
Більше подробиць повідомили у свіжому зведенні оперативного командування "Південь" на ранок середи, 10 серпня. Військовослужбовці наголошують, що росіян не перестають вибивати з української землі, хоча обстановка загалом на відрізку фронту залишається дуже напруженою.
Так, за минулу добу українські бійці ЗСУ завдали російським окупантам одразу сім прицільних авіаударів. Два з них припали на опорні пункти армії ворога, розташовані за 40 кілометрів від Херсона. Також були влучення по п’яти зосередженням техніки та живої сили у Херсонському, Баштанському та Бериславському районах.
Усього поки вдалося підтвердити знищення шести броньовиків та автомобілів, до яких входять командно-штабна машина і танк Т-72, а також 35 ворожих солдатів. Також росіяни не дорахувалися складу боєприпасів на території Новоолексіївки та командно-спостережного пункту неподалік села Максима Горького.
Додамо також, що вже другу добу поспіль кількість кораблів флоту противника перебуває незмінною. Поруч із берегами Криму постійно чергує два ракетні носії з 16 "Калібрами" на борту, а також один великий десантний корабель. Ще шість одиниць Чорноморського флоту тримаються на більш шанобливій відстані від українських берегів, явно побоюючись влучання високоточних ракет дальньої дії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що перед цим росіяни були змушені відступити, здійснюючи спробу наступу на одному із напрямків у Херсонській області.
Також ми писали про те, чому просування українських військовослужбовців на Херсонщині відбувається настільки повільно.