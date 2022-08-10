ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога зовсім під Херсоном — ОК "Південь"

Росіяни продовжують втрачати матеріально-технічні запаси Півдні

Поки російські ЗМІ намагаються розігнати тезу про те, що слова про контрнаступ Херсона — не більше ніж ІПСО української сторони, наші військовослужбовці продовжують просуватися вглиб області. Точними ударами авіації вони знищують російські склади та зосередження живої сили/техніки, причому деякі з них дуже близькі до обласного центру.

Більше подробиць повідомили у свіжому зведенні оперативного командування "Південь" на ранок середи, 10 серпня. Військовослужбовці наголошують, що росіян не перестають вибивати з української землі, хоча обстановка загалом на відрізку фронту залишається дуже напруженою.

Так, за минулу добу українські бійці ЗСУ завдали російським окупантам одразу сім прицільних авіаударів. Два з них припали на опорні пункти армії ворога, розташовані за 40 кілометрів від Херсона. Також були влучення по п’яти зосередженням техніки та живої сили у Херсонському, Баштанському та Бериславському районах.

Усього поки вдалося підтвердити знищення шести броньовиків та автомобілів, до яких входять командно-штабна машина і танк Т-72, а також 35 ворожих солдатів. Також росіяни не дорахувалися складу боєприпасів на території Новоолексіївки та командно-спостережного пункту неподалік села Максима Горького.

Додамо також, що вже другу добу поспіль кількість кораблів флоту противника перебуває незмінною. Поруч із берегами Криму постійно чергує два ракетні носії з 16 "Калібрами" на борту, а також один великий десантний корабель. Ще шість одиниць Чорноморського флоту тримаються на більш шанобливій відстані від українських берегів, явно побоюючись влучання високоточних ракет дальньої дії.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що перед цим росіяни були змушені відступити, здійснюючи спробу наступу на одному із напрямків у Херсонській області.

Також ми писали про те, чому просування українських військовослужбовців на Херсонщині відбувається настільки повільно.