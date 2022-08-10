Арестович назвав ключове місто для визволення півдня України

Наслідки деокупації населеного пункту можуть позначитися на ході всієї війни

Окупований Мелітополь, де українці змушені виживати на межі, може стати ключовим містом для визволення півдня України. У разі взяття українськими Силами Мелітополя, оборона росіян на півдні України "впаде".

Думку, що саме Мелітополь є ключовим містом у визволенні Херсона, Криму, Маріуполя, висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми "Фейгін-LIVE". Він також зазначив, що це стане повною катастрофою не лише для воєнної кампанії росіян, а й для всього путінського режиму. "Вони бояться цього як вогню", — заявив Арестович.

Оскільки російські окупанти не знають, де саме українські військові перейдуть у контрнаступ, саме Мелітополь може зламати стратегічну оборонну операцію росіян. Тим часом в окупованому Мелітополі триває "бавовна". Напередодні в західній частині міста вночі пролунало до 10 вибухів, а 9 серпня "бавовни" чули в районі військової бази ворога. Нагадаємо, в Мелітополі в ніч проти 8 серпня HIMARS рознесли тимчасові казарми російських окупантів.

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Іншим варіантом, який населений пункт може стати ключем до визволення півдня України, стала Нова Каховка. На відміну від Мелітополя, саме від контролю за містом залежить сухопутний коридор до Криму та подача води на півострів.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на півдні — стягують війська і можуть спробувати застосувати військову хитрість.