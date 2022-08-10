"Бавовна" у Новофедорівці: стало відомо, скільки техніки могли втратити росіяни

Саме знищення аеродрому російської армії — уже велика допомога ЗСУ

Потужні вибухи, що пролунали напередодні у тимчасово окупованій Новофедорівці в Криму, продовжують цікавити українських громадян. Найбільш часте запитання, звісно ж, стосується ймовірних втрат у авіаційній техніці ворога, адже інцидент стався на території військового аеродрому. За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, загалом можна розраховувати на те, що через вибухи були знищені або пошкоджені близько десятка літаків окупантів.

Про це військовий розповів під час ефіру національного марафону у середу, 10 серпня. Ігнат зазначив, що на території авіабази росіяни розміщували не лише різноманітні літаки, а й гелікоптери та ракети повітряного базування.

Загалом, на його думку, будь-який аеродром, котрий знаходиться доволі близько від підконтрольної Києву території України, несе у собі загрозу мирному населенню. Був такою і аеродром у Новофедорівці.

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"З цього аеродрому постійно, щодоби стартували літаки окупантів, — розповів він. — Хочу нагадати, що вони [росіяни] знаходяться в небі майже цілодобово. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють в Чорному морі постійно, змінюють лише літаки та екіпажі".

Саме тому кожен російський аеродром, який виведений з ладу, є значною вдачею для української армії. Тим більше — якщо там є знищена техніка. За приблизними оцінками військовослужбовців, росія цілком могла втратити з десяток літаків марок Су-30СМ, Су-24 та Іл-76. Також на території авіабази, найімовірніше, знаходилися бойові гелікоптери та величезний запас ракет. Останні й зовсім перебували на спеціальному складі авіаційного озброєння, який, швидше за все, також постраждав під час вибухів та викликаної ними пожежі.

Аеродром в Новофедорівці з висоти пташиного польоту

Аеродром в Новофедорівці з висоти пташиного польоту

Всього на території окупованого Криму наразі знаходиться щонайменше п'ять аеродромів, захоплених росією після 2014 року. На кожному із них розташована техніка, за допомогою якої загарбники продовжують накривати Україну хвилею ракетних ударів. Однак наразі лишається сподіватися, що російських літаків у небі все ж стане менше.

Нагадаємо, офіційно Україна не підтвердила свою причетність до вибухів у Новофедорівці. В Генштабі ЗСУ вважають, що причиною інциденту справді могло стати халатне поводження російських окупантів із технікою.

Також "Телеграф" розповідав (і показував), як виглядає територія довкола аеродрому, який постраждав від вибухів та пожежі. Реальність дещо розходиться із заявами росіян про те, що майже нічого не постраждало.