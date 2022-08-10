Відомий український журналіст виявив у себе вдома "прослушку": що відомо

Журналіст поки що не коментує ситуацію

У середу, 10 серпня, на 168-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в будинку у відомого журналіста Віталія Портникова було виявлено пристрій для підслуховування.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький ("Європейська Солідарність") у Facebook. Нардеп зазначив, що поліція приїхала швидко, а ось СБУ не поспішала на виклик. Хто і з якою метою вирішив прослуховувати журналіста, поки невідомо.

"У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на Еспресо і Радіо Свобода, знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати і порушити справу. Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет. PS. СБУ приїхали. Працюють. Дякую", — написав Княжицький.

У квітні Портников припустив, що ціллю росії та кривавого диктатора володимира путіна є масове винищення та вигнання українців.

Нагадаємо, СБУ у серпні затримала російських кілерів, які хотіли вбити високопосадовців з Міноборони України.