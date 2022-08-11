У Чорному морі росіянам заважає шторм, а на суші – українська авіація

Росіяни продовжують втрачати склади та важливу техніку

В акваторії Чорного моря розбушувався серйозний шторм, проте це не заважає російським окупантам збільшувати кількість військових суден, які перебувають у режимі бойової готовності, а також несуть чергування. Це при тому, що українські воїни всіляко дають ворогові по зубах на південному відрізку фронту на суші — знищується техніка, склади з боєприпасами, стає неможливою повітряна розвідка.

Про це у свіжому зведенні на ранок четверга, 11 серпня,повідомили представники оперативного командування "Південь". Військовослужбовці говорять, що завдяки прицільному вогню за позиціями ворога, противник залишився без кількох важливих опорних пунктів, а також центрів управління.

На ранок в акваторії моря кількість російських кораблів поруч із берегами Кримського півострова значно зросла, незважаючи на серйозний шторм. Одразу десять із них намагаються сховатися у місцевих бухтах, щоб пережити примхи погоди, але є й судна на бойовому чергуванні. Таких чотири — два ракетоносія та два великі десантні кораблі. Загалом завдяки цьому Україні загрожує одразу 16 ракет типу "Калібр".

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Тим часом на суші українські воїни примудряються гарненько "прорідити" не такі й стрункі лави армії противника. Так, минулої доби ЗСУ шість разів ударили по росіянах авіацією. У Бериславському районі Херсонщини штурмовики били по опорному пункту, а також зосередженню техніки та живої сили противника. За допомогою бомбардувальників було обстріляно два склади зі снарядами у Баштанському районі. Крім цього використовувалися бойові гелікоптери.

Приємним є й те, що українські воїни всіляко заважають ворожій розвідці. Наприклад, у Миколаївському районі завдяки уважності наших бійців було знищено безпілотника "Елерон-3". Російська армія на південному напрямку зазнала серйозних втрат — до 41 солдата за добу, трьох гаубиць "Мста-Б", а також кількох одиниць автомобілів та броньовиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що генерал-майор Дмитро Марченко думає про звільнення Херсона. Невеличкий спойлер — він навіть не сумнівається, що місто повернеться під контроль ЗСУ і навіть називає орієнтовні терміни.

Над підтвердженням його прогнозу наші бійці вже працюють. Наприклад, напередодні вдалося вивести з ладу ще один стратегічно важливий міст у Херсонській області.