Росіяни активізували авіацію на півдні, але все одно втрачають склади — ОК "Південь"

Ворог намагається залякувати авіацією, щоб зберегти склади з боєприпасами, що ще вціліли

Ситуацію на південному відрізку фронту українські військовослужбовці називають стабільно напруженою. Це не заважає їм виконувати поставлені бойові завдання та тримати все під контролем — авіаційні удари противника не мають серйозних наслідків для бійців ЗСУ, натомість російські склади та опорні пункти продовжують злітати у повітря. У Чорному морі кількість ворожих кораблів поки що залишається незмінною — ті самі 14 суден, чотири з яких несуть бойове чергування.

Свіжу інформацію опублікували наші захисники з оперативного командування "Південь", звітуючи за минулу добу, 11 серпня. Військовослужбовці наголошують, що росіяни намагаються атакувати не лише позиції наших хлопців, а й уже звільнені населені пункти.

За четвер окупанти 12 разів піднімали у повітря свою авіацію. Вісім разів було задіяно бойові гелікоптери, ще чотири — штурмовики. Проте жоден із ударів не завдав втратою особовому складу підрозділів ЗСУ.

На жаль, після удару реактивної системи залпового вогню "Смерч" було поранено мирного жителя Березнегуватого. Інформації щодо загиблих немає.

Варто зазначити, що українська авіація набагато ефективніша, хоч і використовується менш часто. Минулої доби наші пілоти лише двічі завдавали ударів по позиціях ворога — були вражені скупчення сил і техніки поряд із Брускінським, а також опорний пункт росіян під Андріївкою.

Завдяки цьому російська окупаційна армія не дорахувалася щонайменше 19 осіб в особовому складі, чотирьох броньовиків та автомобілів, а також складу у Бериславському районі Херсонської області.

Як уже згадувалося, кількість військових кораблів поблизу Криму залишилася незмінною. Ймовірно, на позиції судів впливає шторм, який вирує у Чорному морі. Проте два носії "Калібрів" продовжують загрожувати Україні можливим запуском 16 ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, до якого часу українці можуть розраховувати на повне звільнення Херсона від російських окупантів. Імовірні терміни озвучили генерал-майор Дмитро Марченко.

Також ми писали про те, який стратегічно важливий міст, окрім Антоновського, успішно знищили на Херсонщині.