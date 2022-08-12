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"Ми всі промежина": колаборант Стремоусов зганьбився тупими жартами на Херсонщині (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зрадник Стремоусов черговий раз продемонстрував відсутність інтелекту Новина оновлена 12 серпня 2022, 18:33
Зрадник Стремоусов черговий раз продемонстрував відсутність інтелекту

За промову гауляйтера соромно було всім, але тільки не йому

Зрадник України Кирило Стремоусов, який назвався "главою" встановленої російськими окупантами "херсонської військово-цивільної адміністрації", зганьбився вульгарними жартами під час свого виступу перед мешканцями окупованої Голої Пристані, що на Херсонщині.

На це звернув увагу блогер Рустем Адагамов, опублікувавши відео того самого виступу у власному Twitter-акаунті. Він назвав Стремоусова "покидьком суспільства" та "мутним типом", порівнявши зрадника України з нацистом.

Промова колаборанта дійсно видалася вкрай ганебною, адже спершу Стремоусов відзначився недолугим жартом про місто Гола Пристань на Херсонщині: "У нас завжди був жарт — Гола ПрИстань, чи Гола ПристАнь. Це не жарт, адже після жартів можуть бути й діти, ви ж знаєте".

А потім посібник російських окупантів додумався назвати жителів Херсонської області "промежиною".

"Це не класика, це — життя. Ми з вами, як не дивно, — проміжок. Або "промежина", якщо завгодно", — видав колаборант.

Рот зрадника не закривався, тому він нібито "не для камер" процитував рядки лідера російського панк-гурту "Сектор газу" Юрія Хоя, назвавши його "класиком шансону" й згадавши Невського.

"Як казав класик у своїй пісні, у шансоні: "Опа, опа, з чимось зрослася опа… Цього, каже, не може бути. Проміжок має бути". Тому проміжок, починаючи від епохи Олександра Невського…", — заявив колаборант, продовживши нести нісенітницю.

Схоже, що за слова Стремоусова соромно було всім, тільки не йому. Користувачі мережі не соромились поставити йому одразу кілька діагнозів — всі говорили про розумову відсталість. А дехто зазначив, що з-поміж колаборантів, які дорвалися до влади, Стремоусов такий не один і з ним легко може позмагатися представник окупантів в Криму.

Кирило Стремоусов назвав Херсон промежиною і пожартував про голу жінку в Голій Пристані - реакція мережі
Кирило Стремоусов назвав Херсон промежиною і пожартував про голу жінку в Голій Пристані - реакція мережі
Кирило Стремоусов назвав Херсон промежиною і пожартував про голу жінку в Голій Пристані - реакція мережі
Кирило Стремоусов назвав Херсон промежиною і пожартував про голу жінку в Голій Пристані - реакція мережі
Кирило Стремоусов назвав Херсон промежиною і пожартував про голу жінку в Голій Пристані - реакція мережі
Кирило Стремоусов назвав Херсон промежиною і пожартував про голу жінку в Голій Пристані - реакція мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці червня зрадник Стремоусов загримів у лікарню з серцевим нападом, можливо, навіть після новин про активне просування ЗСУ в регіоні.

Теги:
#Херсонська область #Ганьба #Окупація #Гола Пристань #Колаборанти