"Технічно складно": мер Енергодару оцінив можливість підключення ЗАЕС до російської системи

Окупанти хочуть використати потужності для своєї вигоди

Запорізька атомна станція, що у Енергодарі, захоплена російськими військами. Окрім постійних обстрілів з метою ядерного шантажу її також можуть приєднати до російської енергетичної системи.

Мер Енергодару Дмитро Орлов в інтерв’ю "РБК-Україна" зазначив, що це технічно складна, але можлива процедура. Наразі ЗАЕС від’єднано від російської енергетичної системи.

Запорізька АЕС працює в єдиній мережі із європейською системою. Частота роботи однакова з російською, але вони працюють не синхронно, розповів Орлов, зазначивши, що всі блоки розсинхронізовані. Під’єднати ЗАЕС до російської системи непросто і потребує значної технічної підготовки та відпрацювання питань щодо перепідключення. Зазначимо, що Орлов працював на АЕС понад 10 років.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо про передачу на ЗАЕС від "Росатому" плану перепідключення до російської системи. Окупанти вигадали як перемикнути ЗАЕС на Крим, спочатку відключивши південь України. Якщо їм вдасться ця ідея і ЗАЕС почне працювати на російській частоті, приєднати її до української мережі не можна.

Через обстріл станцію частково пошкоджено, також існує небезпека через велику кількість боєприпасів російських військових. Як раніше повідомляв "Телеграф", окупанти не хочуть робити із ЗАЕС демілітаризовану зону. В "Енергоатомі" попереджають — питання потрібно вирішити до зими, щоб встигнути відремонтувати інфраструктуру.