Вибухи, порожні пляжі та очікування України: як живе в окупації Бердянськ (фото, відео)

Бердянці безстрашно чекають на деокупацію півдня України

На шостий місяць окупації колись курортний Бердянськ у Запорізькій області досі не прогнувся під гнітом загарбників, — незважаючи ні на що люди вкрай неохоче приймають громадянство росії, а на головного колаборанта Олександра Сауленка чинився замах.

"Телеграф" зібрав останні новини, фото та відео, як живе Бердянськ на середину серпня.

"Руський мир" не пройде

На початку місяця було скоєно замах на зрадника Сауленка, який очолив окупаційну адміністрацію Бердянська, — це досі не дає йому спокою, і зараз він уже впевнено стверджує, що замах безпосередньо курирувала СБУ, оскільки він є "кісткою в горлі" для українських спецслужб.

Також місцеві жителі стверджують, що у Бердянську з кожним днем окупанти вводять все більше обмежень, щоб змусити місцевих мешканців взяти російських паспорт, тоді як паспорти громадян України просто забирають під час "перевірки" будинків. Сам факт таких заходів говорить про те, що бердянці не бажають зрікатися батьківщини і ставати росіянами.

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А що там пляжі?

Море в Бердянську останні дні трохи штормове, але тепле, без водоростей і медуз, проте на пляжах можна зустріти зовсім мало людей.

Насамперед це викликано евакуацією з окупації багатьох місцевих мешканців та відсутністю напливу туристів, який спостерігався там щороку раніше.

Лежаки на пляжах Бердянська порожні

Лише одиниці людей приходять відпочити на морі

Відпочиваючих на пляжах можна перерахувати на пальцях

Бердянськ – це Україна!

Незважаючи на всі хитрощі окупантів, жителі Бердянська все одно чекають на повернення під контроль України, — про це свідчать відеоролики, які вони активно публікують у мережі:

Як повідомляв "Телеграф", учора жителів Бердянська в черговий раз також сполохали вибухи в порту.